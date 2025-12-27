sábado, diciembre 27, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalRiña en Penal El Amate Deja 40 Reos Lesionados
EstatalRojas

Riña en Penal El Amate Deja 40 Reos Lesionados

0
14

*Un Grupo de Reos Intentó Tomar Control del Centro Penitenciario.

San Cristóbal de Las Casas, Chis.;26 de Diciembre.- Una riña entre dos grupos adversarios del penal El Amate, en el municipio de Cintalapa, dejó 40 presos lesionados, pero ninguno de gravedad que necesitara traslado a un hospital, informaron fuentes oficiales.
Una funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública del Pueblo aseguró a reporteros, que en el centro penitenciario de mediana seguridad «las actividades se desarrollan conforme a los protocolos establecidos y la situación se mantiene en calma».

Por la mañana, cuando se registró el enfrentamiento, se implementó un operativo con elementos del Ejército, de la Guardia Estatal, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, para controlar los disturbios.
Fue un grupo de 16 reos el que intentó tomar el control del centro penitenciario, al llevar a cabo extorsiones en contra del grupo adversario, lo que provocó molestia y fue cuando inició el enfrentamiento.
Después del operativo, los soldados, policías y custodios realizaron rondines de vigilancia y supervisión del penal, pero hasta la tarde de este miércoles, todo permanece «sin mayores incidentes», de acuerdo con una fuente consultada.
De los 40 reos que resultaron con lesiones, ninguno tiene heridas de consideración, por lo que no fueron trasladados a hospitales.Sun

Riña en Penal El Amate Deja 40 Reos Lesionados
Artículo anterior
Yamil Melgar Firma Convenio con Trabajadores del Ayuntamiento de Tapachula
Artículo siguiente
Voraz Incendio en Arriaga Afectó 380 Hectáreas de Pastizales
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Rescatan a menor en operativo conjunto y cae su presunto secuestrador en Tapachula

Al Instante staff - 0
* Tapachula, cada día más segura Tapachula, Chiapas; 26 de diciembre de 2025.— Como resultado de un operativo de búsqueda y localización, autoridades municipales y...
Leer más

La Fiscalía General del Estado, Informa

Al Instante staff - 0
La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación ante los hechos violentos ocurridos en dos bares, en el municipio de Villaflores. De...
Leer más

Tapachula Vivió la “Runin Christmas 5K”

Al Instante staff - 0
Tapachula se llenó de alegría y espíritu navideño con la realización de la primera Carrera Navideña Musical “Runin Christmas 5K”, organizada por C26 del...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV