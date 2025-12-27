Gobierno de Trump Establece “Cuarentena” al Petróleo Venezolano

*Buques Militares Interceptarán Buques Petroleros.

La Casa Blanca ordenó a las fuerzas militares estadounidenses que se centren casi exclusivamente en aplicar lo que llamó una «cuarentena» al petróleo venezolano durante al menos los dos próximos meses, según declaró a la agencia de noticias Reuters un funcionario del Gobierno de Donald Trump, un indicio de que Washington está actualmente más interesado en utilizar medios económicos que militares para presionar a Caracas.

«Si bien aún existen opciones militares, el enfoque es primero utilizar la presión económica mediante la aplicación de sanciones para alcanzar el resultado que busca la Casa Blanca», declaró la fuente que habló bajo condición de anonimato con Reuters el pasado miércoles.



Si bien el presidente Donald Trump ha sido evasivo públicamente sobre sus objetivos precisos con respecto a Venezuela, en privado ha presionado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que abandone el país. El líder de la Casa Blanca afirmó esta semana, el pasado 22 de diciembre, que sería “inteligente” que Maduro dejara el poder.«Los esfuerzos realizados hasta el momento han ejercido una enorme presión sobre Maduro y se cree que para finales de enero, Venezuela se enfrentará a una calamidad económica a menos que acepte hacer concesiones significativas a Estados Unidos», declaró el funcionario.Donald Trump ha acusado al país latinoamericano de inundar Estados Unidos con drogas y su Administración lleva meses bombardeando barcos procedentes de Suramérica que, según afirma, transportaban drogas. Múltiples gobiernos y organizaciones como Human Rights Watch han condenado los ataques como “ejecuciones extrajudiciales”.Trump también ha amenazado frecuentemente con comenzar a bombardear infraestructuras de narcotráfico en tierra y ha autorizado actividades encubiertas de la CIA dirigidas a Caracas.En lo que va de mes, la Guardia Costera estadounidense ha interceptado dos petroleros en el mar Caribe, ambos completamente cargados con crudo venezolano. Los comentarios del funcionario de la Casa Blanca que habló con Reuters se conocen después de que la agencia reportara que la Guardia Costera se encontraba a la espera de fuerzas adicionales para llevar a cabo una tercera incautación, la primera intentada el pasado domingo 21 de diciembre, contra un buque vacío y sancionado, conocido como ‘Bella-1’.El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, declaró el martes que «la amenaza no es Venezuela. La amenaza es el Gobierno de Estados Unidos».