sábado, diciembre 27, 2025
Nasry “Tito” Asfura es el Nuevo Presidente de Honduras

*Candidato de Ultra Derecha.

Tegucigalpa, Honduras;26 de Diciembre.- El Consejo Nacional de Honduras (CNE) declaró al candidato derechista Nasry Juan «Tito» Asfura presidente electo para el período 2026-2030, poniendo fin a más de tres semanas de incertidumbre política y controversia, tras una de las elecciones más reñidas en la historia reciente del país centroamericano.
La decisión se produjo tras una votación especial, iniciada para verificar más de 2000 actas con errores o anomalías en la transmisión de datos.
La decisión fue reportada por los principales medios de comunicación hondureños.

Según el CNE, con el 99,2% de las papeletas escrutadas, el candidato del Partido Nacional obtuvo el 40,27% de los votos, superando por un estrecho margen a Salvador Nasralla, del centrista Partido Liberal, quien obtuvo el 39,39%.
El candidato del partido de izquierda Libertad y Refundación quedó en tercer lugar, obteniendo aproximadamente una quinta parte de los votos, una marcada disminución respecto a la victoria de la presidenta en ejercicio, Xiomara Castro, en 2021.
«Honduras, estoy listo para gobernar. No los defraudaré», escribió Asfura en redes sociales tras el anuncio oficial, mientras sus simpatizantes celebraban en su sede de campaña.
Desde la oposición, Nasralla reiteró las acusaciones de irregularidades, al tiempo que descartó el uso de protestas callejeras.
El CNE aseguró que el proceso se llevó a cabo conforme a la ley electoral y que la proclamación final se publicará en el Diario Oficial de Honduras en los próximos días. SUN

