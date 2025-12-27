sábado, diciembre 27, 2025
spot_img
InicioPortadaFamilias Tapachultecas Abarrotan Ríos y Centros Ecoturísticos en el Soconusco
Portada

Familias Tapachultecas Abarrotan Ríos y Centros Ecoturísticos en el Soconusco

0
2

Desde el Volcán Tacaná Hasta las Playas, el Soconusco Ofrece Bellos Lugares Para Disfrutar en Familia
——–
Ríos y Balnearios Naturales Reportaron una Gran Afluencia Durante Navidad
——–
Se Espera que la Tendencia Continúe Durante Año Nuevo y lo que Resta de Vacaciones

*VISITANTES LOCALES Y DE DIFERENTES PARTES DEL PAÍS, RECONOCEN LAS BELLEZAS Y ATRACTIVOS NATURALES CON QUE CUENTA LA REGIÓN.

Tapachula, Chiapas; 26 de Diciembre de 2025.- Durante las celebraciones decembrinas, el Río Coatán volvió a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para las familias tapachultecas, quienes encontraron en sus aguas tranquilas un espacio de convivencia, descanso y reflexión.

En un ambiente festivo, los visitantes no solo agradecieron la belleza natural del lugar, sino que también aprovecharon para alzar la voz y solicitar mayor seguridad y atención por parte de las autoridades.
Para Mago Esteban, vecino de la colonia Vida Mejor, el acudir al río representa más que una tradición navideña, es una forma de valorar el presente y fortalecer los lazos familiares.
“Hay que disfrutar el hoy, porque mañana nadie sabe”, expresó, al destacar que la convivencia es el principal motivo de estas visitas.
El ciudadano describió a los habitantes de la región como “pobres ricos”, al considerar que Tapachula cuenta con una abundancia natural poco reconocida.
Señaló la falta de promoción turística de estos espacios, pese a la existencia de cascadas y paisajes que muchos desconocen.
“Tenemos maravillas naturales que ni siquiera los propios locales conocen”, lamentó.
Sin embargo, el ambiente de esparcimiento también dio paso a inquietudes relacionadas con la seguridad.
Carlos Flores, quien acudió con sus hijos, consideró necesario reforzar la vigilancia, especialmente en zonas donde se cobra una cuota de acceso. Indicó que estos recursos deberían reflejarse en mejores condiciones para los visitantes.
“Si hay cobro, debería haber apoyo de policías o personal de auxilio para brindar mayor tranquilidad”, afirmó.
A pesar de estas carencias, los asistentes coincidieron en la importancia de la responsabilidad ciudadana.
El llamado general fue a cuidar el entorno natural, evitar la contaminación y preservar el río para las futuras generaciones, a quienes desean heredar lo que calificaron como un “paraíso local”.
Al concluir la jornada navideña, el sentimiento predominante fue de esperanza. Las familias se retiraron con el deseo de regresar el próximo año, confiando en que el Río Coatán no solo mantenga su belleza natural, sino que también se consolide como un espacio seguro y mejor valorado para todos. EL ORBE/Nelson Bautista

Familias Tapachultecas Abarrotan Ríos y Centros Ecoturísticos en el Soconusco
Artículo anterior
Nasry “Tito” Asfura es el Nuevo Presidente de Honduras
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Tapachula Vivió la “Runin Christmas 5K”

Al Instante staff - 0
Tapachula se llenó de alegría y espíritu navideño con la realización de la primera Carrera Navideña Musical “Runin Christmas 5K”, organizada por C26 del...
Leer más

Yamil Melgar firma convenio laboral con trabajadores del Ayuntamiento de Tapachula

Al Instante staff - 0
26, Diciembre del 2025.- Tapachula, Chiapas.— El presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó la firma del convenio laboral con el Sindicato Único de Trabajadores al...
Leer más

En Ocozocoautla detienen a dos presuntos narcomenudistas portando un arma: FGE

Al Instante staff - 0
- Asegurándoles un arma, cargadores, narcóticos y un moto taxi La Fiscalía General del Estado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV