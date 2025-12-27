Familias Tapachultecas Abarrotan Ríos y Centros Ecoturísticos en el Soconusco

Desde el Volcán Tacaná Hasta las Playas, el Soconusco Ofrece Bellos Lugares Para Disfrutar en Familia

——–

Ríos y Balnearios Naturales Reportaron una Gran Afluencia Durante Navidad

——–

Se Espera que la Tendencia Continúe Durante Año Nuevo y lo que Resta de Vacaciones

*VISITANTES LOCALES Y DE DIFERENTES PARTES DEL PAÍS, RECONOCEN LAS BELLEZAS Y ATRACTIVOS NATURALES CON QUE CUENTA LA REGIÓN.

Tapachula, Chiapas; 26 de Diciembre de 2025.- Durante las celebraciones decembrinas, el Río Coatán volvió a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para las familias tapachultecas, quienes encontraron en sus aguas tranquilas un espacio de convivencia, descanso y reflexión.



En un ambiente festivo, los visitantes no solo agradecieron la belleza natural del lugar, sino que también aprovecharon para alzar la voz y solicitar mayor seguridad y atención por parte de las autoridades.Para Mago Esteban, vecino de la colonia Vida Mejor, el acudir al río representa más que una tradición navideña, es una forma de valorar el presente y fortalecer los lazos familiares.“Hay que disfrutar el hoy, porque mañana nadie sabe”, expresó, al destacar que la convivencia es el principal motivo de estas visitas.El ciudadano describió a los habitantes de la región como “pobres ricos”, al considerar que Tapachula cuenta con una abundancia natural poco reconocida.Señaló la falta de promoción turística de estos espacios, pese a la existencia de cascadas y paisajes que muchos desconocen.“Tenemos maravillas naturales que ni siquiera los propios locales conocen”, lamentó.Sin embargo, el ambiente de esparcimiento también dio paso a inquietudes relacionadas con la seguridad.Carlos Flores, quien acudió con sus hijos, consideró necesario reforzar la vigilancia, especialmente en zonas donde se cobra una cuota de acceso. Indicó que estos recursos deberían reflejarse en mejores condiciones para los visitantes.“Si hay cobro, debería haber apoyo de policías o personal de auxilio para brindar mayor tranquilidad”, afirmó.A pesar de estas carencias, los asistentes coincidieron en la importancia de la responsabilidad ciudadana.El llamado general fue a cuidar el entorno natural, evitar la contaminación y preservar el río para las futuras generaciones, a quienes desean heredar lo que calificaron como un “paraíso local”.Al concluir la jornada navideña, el sentimiento predominante fue de esperanza. Las familias se retiraron con el deseo de regresar el próximo año, confiando en que el Río Coatán no solo mantenga su belleza natural, sino que también se consolide como un espacio seguro y mejor valorado para todos. EL ORBE/Nelson Bautista