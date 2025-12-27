SEDURBE Tapachula redobla esfuerzos en recolección de basura

Tapachula, Chiapas; 27 de diciembre de 2025.– Por instrucción del presidente municipal Yamil Melgar, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE) mantiene activos y reforzados los trabajos permanentes de limpieza y recolección de residuos sólidos, atendiendo de manera prioritaria 110 puntos críticos identificados en distintos sectores de la ciudad.

Las unidades de respuesta inmediata operan diariamente en un horario de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche, mientras que las unidades de recolección de basura (tolvas) realizan recorridos de 6:00 de la mañana a 7:00 de la noche. A partir del 5 de enero, se incorporará un turno nocturno, de 7:00 de la noche a 11:00 de la noche, con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar el servicio.



Aun cuando diciembre es uno de los meses en los que se genera mayor cantidad de basura que en el resto del año, Tapachula se mantiene limpia gracias al esfuerzo permanente del personal operativo, que trabaja sin descanso bajo la coordinación del secretario de SEDURBE, Juan Carlos Gallegos, cumpliendo la instrucción de mantener una ciudad ordenada y funcional.

Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía a esperar el paso del camión recolector y entregar la basura directamente en las unidades. En caso de que el servicio no esté pasando o presente alguna irregularidad, se solicita realizar el reporte a través de la página de Denuncias Tapachula en Facebook o al número 962 630 0818, para su atención oportuna.