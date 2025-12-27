domingo, diciembre 28, 2025
La Secretaria de Seguridad del Pueblo, Informa:

0
31
SEDURBE Tapachula redobla esfuerzos en recolección de basura
SEDURBE Tapachula redobla esfuerzos en recolección de basura

Tapachula, Chiapas; 27 de diciembre de 2025.– Por instrucción del presidente municipal Yamil Melgar, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE) mantiene activos...
Tráiler Deja Poste y Cableado a Punto del Colapso en la Colonia Octavio Paz

• Vecinos de la zona advierten de un riesgo latente para transeúntes y automovilistas. Tapachula, Chiapas 27 de Diciembre del 2025.– Un tráiler provocó un incidente...
Lluvias Atípicas Evidencian la Urgencia de Atender la Crisis Climática en el Sector Agrícola del Soconusco

• Fuertes precipitaciones interrumpen etapa de floración de diferentes frutales; árboles se van en puro follaje. Tapachula, Chiapas 27 de Diciembre del 2025.- Las recientes lluvias...
