Lluvias Atípicas Evidencian la Urgencia de Atender la Crisis Climática en el Sector Agrícola del Soconusco

• Fuertes precipitaciones interrumpen etapa de floración de diferentes frutales; árboles se van en puro follaje.
Tapachula, Chiapas 27 de Diciembre del 2025.- Las recientes lluvias atípicas registradas en la región del Soconusco están generando afectaciones significativas al sector agrícola, impactando de manera directa a productores de rambután, aguacate, mango, soya, ajonjolí y otros cultivos estratégicos para la economía local. Municipios como Tapachula, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Metapa, Frontera Hidalgo y Suchiate reportan pérdidas derivadas de un comportamiento climático cada vez más irregular.
Situaciones similares se presentan en cultivos como el aguacate y el mango, donde la floración y el amarre del fruto dependen de condiciones climáticas específicas. Estas alteraciones generan pérdidas económicas considerables para los productores, muchos de los cuales enfrentan ya un escenario de incertidumbre y vulnerabilidad.
Este fenómeno es un reflejo claro de los efectos del cambio climático, donde las lluvias se presentan fuera de temporada y las sequías se prolongan, provocando que algunos productores abandonen la actividad agrícola o se vean obligados a cambiar de cultivo, reduciendo progresivamente las áreas de siembra.
El panorama es complejo y exige una respuesta articulada entre instituciones educativas, sector productivo y autoridades. Resulta indispensable impulsar la tecnificación del campo, la investigación aplicada y la generación de estrategias de adaptación climática que permitan fortalecer la resiliencia del sector agrícola y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.