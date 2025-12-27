Lluvias Atípicas Evidencian la Urgencia de Atender la Crisis Climática en el Sector Agrícola del Soconusco

• Fuertes precipitaciones interrumpen etapa de floración de diferentes frutales; árboles se van en puro follaje.

Tapachula, Chiapas 27 de Diciembre del 2025.- Las recientes lluvias atípicas registradas en la región del Soconusco están generando afectaciones significativas al sector agrícola, impactando de manera directa a productores de rambután, aguacate, mango, soya, ajonjolí y otros cultivos estratégicos para la economía local. Municipios como Tapachula, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Metapa, Frontera Hidalgo y Suchiate reportan pérdidas derivadas de un comportamiento climático cada vez más irregular.

De acuerdo con el ingeniero agrónomo Cristian Herrera, aunque la temporada oficial de lluvias concluyó desde finales de noviembre, actualmente persisten precipitaciones fuera de lo normal, alterando los ciclos productivos. En el caso del rambután, por ejemplo, las plantaciones se encontraban en una etapa de estrés hídrico necesaria para inducir la floración, proceso que normalmente ocurre entre diciembre y febrero. Sin embargo, las lluvias inesperadas interrumpieron esta fase, comprometiendo la producción del próximo ciclo.

Situaciones similares se presentan en cultivos como el aguacate y el mango, donde la floración y el amarre del fruto dependen de condiciones climáticas específicas. Estas alteraciones generan pérdidas económicas considerables para los productores, muchos de los cuales enfrentan ya un escenario de incertidumbre y vulnerabilidad.

Este fenómeno es un reflejo claro de los efectos del cambio climático, donde las lluvias se presentan fuera de temporada y las sequías se prolongan, provocando que algunos productores abandonen la actividad agrícola o se vean obligados a cambiar de cultivo, reduciendo progresivamente las áreas de siembra.

El panorama es complejo y exige una respuesta articulada entre instituciones educativas, sector productivo y autoridades. Resulta indispensable impulsar la tecnificación del campo, la investigación aplicada y la generación de estrategias de adaptación climática que permitan fortalecer la resiliencia del sector agrícola y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.