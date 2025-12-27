Rescatan a menor en operativo conjunto y cae su presunto secuestrador en Tapachula

* Tapachula, cada día más segura
Tapachula, Chiapas; 26 de diciembre de 2025.— Como resultado de un operativo de búsqueda y localización, autoridades municipales y estatales lograron el rescate de una menor de edad y la detención de un presunto responsable, en hechos ocurridos en la colonia El Vergel.
A través de trabajos de inteligencia y labores de investigación de gabinete y campo, fue localizado y detenido un masculino identificado como Uriel N., de 44 años de edad, quien presuntamente estaría vinculado con la privación de la libertad de una menor. Derivado de esta intervención y tras las labores de búsqueda, a las 13:57 horas se logró el rescate de la menor, salvaguardando en todo momento su integridad física y emocional.
El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, ubicadas sobre el bulevar Akishino, para su puesta a disposición y el seguimiento de las investigaciones correspondientes. Las autoridades reiteraron que en Tapachula se mantiene un especial cuidado en la protección de la integridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres, a través de la coordinación institucional y el trabajo permanente entre corporaciones de los distintos órdenes de gobierno, lo que permite avanzar en la construcción de una ciudad cada vez más segura.