Tapachula se Convirtió en Megaprisión Pública de Indocumentados: Abogados

Tapachula, Chiapas; 19 de Febrero del 2022.- «Tapachula se ha convertido en una auténtica megaprisión preventiva oficiosa que alberga a miles de migrantes, quienes al llegar a la ciudad ya no pueden salir a ningún lado porque el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), les niegan cualquier posibilidad de trámites», dijo en entrevista para EL ORBE el abogado, José Luis Pérez Jiménez.

En representación de un grupo de litigantes en materia de amparo y expertos en temas migratorios, dijo que a los indocumentados no les queda de otra que tramitar juicios ante un Juez de Distrito para que condene la suspensión de plano, pero cuando la autoridad les concede esto, los agentes de Migración en los diferentes retenes no la obedecen.

Añadió que las autoridades federales se han puesto de acuerdo para desobedecer las suspensiones otorgadas por el Juez, causando una situación muy difícil.

“Por lo que cuando una persona no encuentra una salida a su situación y las autoridades y las estructuras institucionales les niegan toda posibilidad de documentos o de poder salir, para los ciudadanos no les queda más que asumir algunas situaciones que se han visto en estos días, como salir en caravana, tomar carreteras, suturarse los labios o inmolarse, entre otros puntos”, recalcó.

Sostuvo que el tema migratorio es estructural, que no se soluciona con mandar al Ejército o la policía para que los contengan, «aunque en el caso de Tapachula, se ha convertido en un gran embudo del continente americano».

Para ello, puso como ejemplo a los municipios de Suchiate y Tapachula, «donde ingresa y llega el éxodo irregular de más de cien países, aunque el problema de agrava porque el INM y la Comar no están facilitando que el extranjero irregular no pueda regularizarse y dejen la ciudad”.

Sostuvo que es a través de las citas QR o documentos como deben continuar sus trámites en oficinas migratorias de otros Estados del país, y sea la administración estadounidense la que los atienda, que les brinde asilo o los deporte.

“El pueblo mexicano no puede estar haciendo el trabajo Border Patrol del gobierno de los Estados Unidos», señaló al comentar que los mexicanos coinciden en que ya no hay capacidad para atender a miles de migrantes.

Cuestionado en torno a los juicios de amparo interpuestos por los migrantes en los Juzgados federales, expresó que “constitucionalmente son válidos de acuerdo al artículo 103 y 107 de la Carta Magna y de la Ley de Amparo, donde claramente se señala que las sentencias de los jueces en materia de amparo deben ser cumplidas”.

Sin embargo, precisó, «el INM no acepta estos recursos de amparo, y Migración contrata a funcionarios que acaban de terminar la carrera o la preparatoria y no tienen la capacitación en materia de reforma constitucional, en derechos humanos, en oficios de la convencionalidad y en el nuevo sistema de justicia penal”. EL ORBE / M. Blanco