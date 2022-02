Urge Nuevo Juzgado Civil en Tapachula, No han Abierto Otro en 20 Años

Tapachula, Chiapas; 19 de Febrero del 2022.- De acuerdo al doctor en Derecho, Manuel de Jesús Márquez González, del Colegio de Abogados del Soconusco, urge abrir otro Jugado civil en la localidad, por lo menos, porque no se han abierto otros desde hace 20 años y, por el contrario, de los tres que habían cerraron uno y con ello es humanamente imposible atender todos los rezagos en materia jurídica que hay desde hace muchos años.

En entrevista para EL ORBE, recalcó que todo eso coloca a mucha gente de nuestra sociedad en una marginación del sistema de justicia, sobre todo aquellos que menos capacidad económica tienen.

En la actualidad hay grandes cambios positivos en el Poder Judicial, «porque los que litigamos estamos llamando de manera constante la atención del servidor público, del secretario de acuerdos, del ejecutor qué es el actuario, y hasta con los jueces que les toca resolver, y ahora hay buena comunicación con todos ellos, son empáticos y trabajan arduamente todos los días», recalcó.

Sin embargo, aclaró que Tapachula se ha multiplicado demasiado en las últimas dos décadas, desde que se instaló el Tribunal de Justicia, al sur de la ciudad. Sin embargo, sigue el mismo número de juzgados. Es más, que hay uno menos, porque eran tres, pero a uno de ellos lo convirtieron al ramo mercantil, y por eso es urgente la apertura de al menos dos para solventar la demanda de la población.

Además, de los juzgados familiares que quedaron, dio a conocer que manejan más de mil expedientes al año, y solo hay dos Secretarías de acuerdo. «Por eso hay rezagos, ya que solo son dos actuarios, principalmente en la notificación de emplazamientos, de correrles de traslados, o de vista. Trabajan mucho, pero la población creció más».

Puso de ejemplo que hay solo un Juzgado familiar en la Ciudad cerró el 2021 con alrededor de mil 200 expedientes, es decir, cumplen con la atención de unos cinco en un día laborable, y para ello el personal tiene que quedarse muchas horas después de su jornada.

Recordó que en una de esas oficinas hubo contagiados, y con ello ausencia de trabajadores por 15 días, por tanto los expedientes se acumularon porque no se les sustituye temporalmente, porque no hay personal.

Por eso, hizo un llamado para que en el Presupuesto de Egresos lo inserten como un proyecto de necesidades, para que los temas de justicia sean como lo dice el artículo 17 constitucional, «que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes». EL ORBE / JC