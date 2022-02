México Envía Vacunas Contra el Covid-19 a Países del Caribe

* Entrega 12 mil Dosis.

Tapachula, Chiapas; 19 de Febrero del 2022.- En las últimas horas, el Gobierno de México entregó 2 mil dosis de vacunas contra la Covid-19 a Dominica, y otras 10 mil a San Vicente y Las Granadinas, ambos Estados del Caribe Oriental.

Esta misión fue encabezada por la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), Laura Elena Carrillo Cubillas, junto con personal de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe.

Las vacunas fueron recibidas en Dominica por el ministro interino de Salud, Bienestar y Nueva Inversión en Salud, Kent Edwards, y la secretaría permanente de Salud, Letitia Lestrade-Wyke. Por su parte, en San Vicente y Las Granadinas, por la ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, Keisal Peters, y el cónsul honorario de México en ese país, Joel Providence.

Las dosis fueron embaladas en contenedores especiales donados por la organización Direct Relief, y transportadas en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. El objetivo de estas dosis es contribuir al plan para enfrentar la pandemia del Coronavirus.

Con esta entrega, de acuerdo a un balance sobre esas acciones por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México reitera su compromiso con la región latinoamericana y del Caribe para garantizar el acceso equitativo a vacunas.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas han realizado 18 misiones similares de entrega de vacunas a diversos países de América Latina y el Caribe

Sin embargo, millones de niños y de mexicanos de diversas edades aún no han sido vacunados. Los menores porque, a dos años de la pandemia y 4 oleadas de contagios, todavía no inicia el proceso para ellos en el país.

Mientras que muchos adolescentes y adultos también no cuentan con la dosis, porque la mayoría de ellos vive en comunidades lejanas a donde no han llegado las brigadas, y sus pobladores no cuentan con los recursos económicos para acercarse al sistema de salud. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello