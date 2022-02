Anuncian Construcción de Otro Albergue Para Indocumentados

*Ahora en Suchiate. Allá Deben Estar por ser Frontera.

Tapachula, Chiapas; 26 de Febrero del 2022.- La organización no gubernamental Ayabs, dio a conocer que abrirá en Ciudad Hidalgo, un albergue y comedor multicultural que tiene el propósito de ofrecer alimento y alojamiento a todos aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad y solicitantes de asilo en México…para migrantes pues.

Soh Tuma Ayabs, indicó que ya se están organizando para los preparativos de la ceremonia de la colocación de la primera piedra el próximo 22 de Abril, el cual -según su versión- será un espacio no solo para los migrantes que vienen de fuera, sino también para los que viven en esta región y la sociedad en general.

En este espacio, dijo, se dará atención completa también para personas que ingresen de manera legal, pues se trabajará con las instituciones relacionadas y con los organismos internacionales, las cuales canalizarán a las personas.

“Este albergue estará medio abierto, porque también se dará atención a los migrantes nacionales que realicen algún trámite, previamente se les realizará una entrevista para conocer qué procesos vienen a realizar y si no tiene dónde dormir se les podrá dar un espacio y darle el acompañamiento”, comentó.

En teoría, este albergue, en un espacio de dos hectáreas, tendrá una capacidad para 300 personas que pueden ser repartidas en un auditorio, y si llega una pandemia, también se tendrá la capacidad en el área de enfermería para atender a este grupo.

A pesar de que tendrán un espacio para 300 personas, no se podrá resolver el problema del flujo migratorio con un solo albergue, porque la cantidad de personas que llegan son miles, señaló.

En ese lugar, recalcó, se tendrá un programa de acompañamiento para las familias, además de algunos convenios para que los extranjeros puedan capacitarse, y para identificar a personas con talentos y puedan trabajar e integrarse a la sociedad.

Cuestionado sobre cómo van a financiar este albergue y los gastos de alimentación y atención para las 300 personas o familias, remarcó que dan apertura para recibir donaciones.

Además, hay programas que son sustentables para el albergue, por ejemplo, el salón de usos múltiples que se puede rentar algún tipo de eventos, asimismo, se contará con un espacio para hacer deporte. Se contará con una lavandería y un comedor donde se podrían sacar algunos recursos.

Este albergue contará con diversas áreas de oficinas, comedor, almacén, área de talleres, auditorio, capilla, comedor, vestidores, sanitario, áreas verdes y habitaciones.

Ese albergue «sin fines de lucro», también venderá comida y despensas a los indocumentados, tanto los que estén en las instalaciones como lo de fuera. No se precisó si ese lugar recibirá apoyos del Gobierno Federal, de instituciones extrajeras y de particulares. EL ORBE / M. Blanco