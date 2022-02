INM Advierte a Migrantes que Deben Contar con el Trámite Ante la COMAR

* Si no, van “Pa´tras”.

Tapachula, Chiapas; 26 de Febrero del 2022.- Autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), dieron a conocer a los migrantes de distintos países que permanecen en busca de trámites, que no podrán ser ingresados al sistema, sino cuentan con el trámite de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

El general militar y subdelegado del INM, Salvador Cuellar, salió este sábado de sus cómodas oficinas, agarró un altavoz y dijo a los indocumentados que se mantienen en plantón desde hace 26 días en ese lugar, al sur de la Ciudad, que los extranjeros deben llevar el protocolo que les servirá para obtener una cita con las autoridades de Migración.

De acuerdo a lo que dijo, al cumplir con esos requisitos, se les atenderá sin importar la fecha en que se les otorgue la cita ya que puede ser Abril, Mayo o Junio, o en el resto del año.

A razón de regaño militar, indicó que «deben de entender que hay una gran cantidad de personas que vienen en esas condiciones. Ayer se atendieron a 104 personas de caravana, independiente de los que acuden con cita».

Según él, el INM está dando una «atención extraordinaria» para que puedan seguir su camino, incluso pidió a los migrantes a no dejarse engañar por aquellos que corren el rumor de que no es un documento válido.

Por eso, prometió que con el documento que están otorgando a los migrantes, pueden transitar por toda la República y nadie de regularización o de control los va detener.

El General no dijo nada en torno a los miles de indocumentados que esperan varados una cita, ni los motivos que hay para tener abierta de par en par a la frontera con Guatemala. EL ORBE / M. Blanco