Suspende el Gobierno Federal Pago de Becas “Benito Juárez” en Bancos

* Investigarán Presunto Fraude.

Tapachula, Chiapas; 26 de Febrero del 2022.- Luego de los reclamos de padres de familia y alumnos que se hicieron públicos en días pasados a través de rotativo EL ORBE, en los que se revelaban actos de corrupción, el Gobierno Federal mexicano decidió suspender la entrega de las becas «Benito Juárez».

Mientras, siguen las investigaciones judiciales para tratar de dar con el paradero de los responsables del desvío de millones de Pesos que supuestamente empezaron a cobrar los alumnos beneficiados con esos apoyos desde el año pasado, pero que cobraron otras personas, incluso pudieran ser funcionarios.

Julio César Veliz, representante de un grupo de padres de familia inconformes del plantel 043 del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), con sede en la comunidad de Río Florido, al sur de Tapachula, dijo en entrevista para EL ORBE, que, en el caso de ellos, el Banco Azteca reportó que se hicieron los depósitos de manera oportuna por parte del Gobierno, pero que terceras personas lo cobraban de inmediato.

Debido a que reclamaron una y otra vez en las oficinas de Becas Benito Juárez y no fueron escuchados sus reclamos, acudieron a las autoridades judiciales a interponer una demanda penal en contra de quien o quienes resulten responsables, por robo a la nación y lo que les resulte.

Además, las autoridades decidieron suspender el pago electrónico y a partir de este fin de semana se realizarán de manera física y con órdenes de pago particulares.

Sin embargo, precisó que no les han dicho nada sobre los meses que fueron depositados desde el año pasado y no llegaron a manos de los alumnos, sino de algunos defraudadores.

«Nosotros estamos todavía molestos porque no nos han dado solución. Queremos decirles a los funcionarios de la Secretaría de Bienestar y a los de Becas Benito Juárez que le daremos seguimiento a la demanda, hasta que se resuelva es problema y no se dé un carpetazo», indicó.

Tres mil 600 Pesos mensuales es el pago de beca por cada alumno que, de manera misteriosa, fue cobrada por otras personas en cajeros electrónicos y no los beneficiarios.

Calculó que alumnos de unos 45 planteles llegaron a cobrar sus becas de la misma forma, y que se desconoce cuántos fueron afectados con el desvío de recursos. EL ORBE / JC