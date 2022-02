Guatemala Frena Éxodo de Migrantes que Viajaban con Rumbo a Tapachula

* Habían Conformado una Nueva Caravana.

Tapachula, Chiapas; 26 de Febrero del 2022.- De Honduras salieron varios grupos de migrantes en busca de llegar a Tapachula y para ello se organizaron y movilizaron, ya que su objetivo era llegar a territorio mexicano en busca de gozar de los privilegios que les da el Gobierno Federal.

Los indocumentados avanzaron hasta territorio guatemalteco, unos en autobuses y otros caminando entre los dispositivos de seguridad.

Las autoridades de Guatemala detectaron a muchos de ellos y desplegaron a elementos de diversas corporaciones para asegurarlos y repatriarlos de inmediato.

Este es el segundo movimiento de migrantes del 2022. La primera se originó antes de la toma de posesión de la Presidente hondureña.

Con esta caravana serían 19 que se han gestado en ese país. Los migrantes se encuentran entre la espada y la pared, por lo que no tienen otra que viajar a México para que el Gobierno los saque de la miseria y la falta de oportunidades que su patria no pudo hacer.

Las autoridades de Guatemala activaron los protocolos migratorios y de seguridad establecidos, y verificaron a estos grupos de extranjeros asegurados en las últimas horas.

Por ejemplo, localizaron a 24 personas de nacionalidad hondureña, 23 hombres y una mujer, quienes ingresaron por los puntos no autorizados y sin cumplir con los requisitos sanitarios establecidos, quienes fueron expulsados.

En tanto que, el Instituto Guatemalteco de Migración, confirmó que mantendrá monitoreo constantes y realizará acercamientos con autoridades hondureñas para la atención y abordaje de estos movimientos

De igual forma, personal de la Policía Nacional Civil aseguró a 22 migrantes en el kilómetro 228 de la ruta Interamericana, quienes pretendían llegar también a Tapachula de manera irregular

Además, agentes de la Comisaría Departamental localizaron a 12 personas de nacionalidad venezolana, 8 cubanos y dos hondureñas, que ingresaron a territorio nacional de manera irregular y no cumplieron con los protocolos de bioseguridad, y también fueron remitidos. EL ORBE / M. Blanco