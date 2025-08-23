sábado, agosto 23, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalSector Agrícola y Restaurantero, los que Más Incumplen Normas de Riesgo...
Local

Sector Agrícola y Restaurantero, los que Más Incumplen Normas de Riesgo Laboral: STyPS

0
17

*Llaman a Regularizarse Para Evitar Sanciones.

Tapachula, Chiapas; 22 de Agosto del 2025.- Un buen porcentaje de empresas incumple con normas de riesgo laboral, por lo que las autoridades de la Secretaría del Trabajo están implementando acciones de capacitación para evitar ese tipo de sanciones, informó en entrevista Eduardo Córdoba Zamudio, titular de la oficina de representación federal del Trabajo en Chiapas.
“El mensaje es evitar sanciones, no aplicarlas, por eso estamos ofreciendo cursos de capacitación y estamos ofreciendo talleres a las diferentes empresas de la región del Soconusco”, dijo.

En una visita que realizó a la Ciudad de Tapachula, el funcionario reconoció que las empresas que más incumplen las normas en cuanto a riesgo laboral, son las agrícolas y restauranteras.
Cuestionado sobre las multas que se aplican, cuando se hacen las revisiones, aclaró que el objetivo no es sancionar, es más bien evitar esas sanciones. Y es que en mucho de los casos las empresas crecen conforme se van dando sus utilidades, pero en muchos casos se olvidan que se tienen que cumplir con algunas normas laborales.
Sobre ese contexto, subrayó que a los empresarios se les informa y capacita, mediante pláticas y talleres, para que en vez de pagar sanciones que pueden ser muy caras de 100 mil a 300 mil Pesos,mejor que inviertan en sus propias empresas para hacerlas más seguras, y cumplan con la normativa, lo que al final del día es de beneficio para el centro laboral.
“Entonces el desarrollo económico se va dando de acuerdo a los ingresos que van teniendo.La planeación no es parte de sus procesos de desarrollo, entonces lo que estamos haciendo es planéalo, determínalo, ya creciste, hay otras normas que tienes que cuidar, tienes que ver esta situación, irlos asesorando en este ámbito”, subrayó.
El funcionario apuntó que existen normas de Protección Civil que no tienen dentro de sus centros de trabajo, “no hay los suficientes aditamentos que permitan la seguridad del personal que trabaja, que está inmerso en el proceso de producción, y que debe ser el tema de uniformes, el de uso de seguridad, el que estén haciendo en la rama específica, que estén debidamente protegidos” agregó.
La capacitación es otro tema que deben tener, subrayó, “y ese es un problema también de los trabajadores o de las personas que intervienen en los procesos de producción, porque muchas veces los centros de trabajo cumplen con las medidas, pero encontramos un primer obstáculo con el trabajador que no quiere cumplir”. EL ORBE/ JC

Sector Agrícola y Restaurantero, los que Más Incumplen Normas de Riesgo Laboral: STyPS
Artículo anterior
En Tapachula Existen Alrededor de 5 Mil Perros y Gatos Callejeros: AC
Artículo siguiente
Habitantes de 35 Colonias de Tapachula Solicitan Obras al Ayuntamiento Municipal
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Fashion & Moda con Estilo AMJE

Al Instante staff - 0
En un prestigiado hotel de la ciudad, se realizó con gran éxito la pasarela “Fashion & Moda: Pasarela con Estilo”, organizada por la Asociación...
Leer más

Motociclista lesionado en accidente

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a 22 de agosto de 2025. – A las 10:30 de la noche, se registró un percance vehicular en la esquina de...
Leer más

El Ayuntamiento de Tapachula informa

Al Instante staff - 0
El Ayuntamiento de Tapachula informa a los ciudadanos que por obras de construcción PERMANECERÁ PARCIALMENTE CERRADA la 7a. avenida Sur Par Vial entre...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV