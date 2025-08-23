Sector Agrícola y Restaurantero, los que Más Incumplen Normas de Riesgo Laboral: STyPS

*Llaman a Regularizarse Para Evitar Sanciones.

Tapachula, Chiapas; 22 de Agosto del 2025.- Un buen porcentaje de empresas incumple con normas de riesgo laboral, por lo que las autoridades de la Secretaría del Trabajo están implementando acciones de capacitación para evitar ese tipo de sanciones, informó en entrevista Eduardo Córdoba Zamudio, titular de la oficina de representación federal del Trabajo en Chiapas.

“El mensaje es evitar sanciones, no aplicarlas, por eso estamos ofreciendo cursos de capacitación y estamos ofreciendo talleres a las diferentes empresas de la región del Soconusco”, dijo.



En una visita que realizó a la Ciudad de Tapachula, el funcionario reconoció que las empresas que más incumplen las normas en cuanto a riesgo laboral, son las agrícolas y restauranteras.Cuestionado sobre las multas que se aplican, cuando se hacen las revisiones, aclaró que el objetivo no es sancionar, es más bien evitar esas sanciones. Y es que en mucho de los casos las empresas crecen conforme se van dando sus utilidades, pero en muchos casos se olvidan que se tienen que cumplir con algunas normas laborales.Sobre ese contexto, subrayó que a los empresarios se les informa y capacita, mediante pláticas y talleres, para que en vez de pagar sanciones que pueden ser muy caras de 100 mil a 300 mil Pesos,mejor que inviertan en sus propias empresas para hacerlas más seguras, y cumplan con la normativa, lo que al final del día es de beneficio para el centro laboral.“Entonces el desarrollo económico se va dando de acuerdo a los ingresos que van teniendo.La planeación no es parte de sus procesos de desarrollo, entonces lo que estamos haciendo es planéalo, determínalo, ya creciste, hay otras normas que tienes que cuidar, tienes que ver esta situación, irlos asesorando en este ámbito”, subrayó.El funcionario apuntó que existen normas de Protección Civil que no tienen dentro de sus centros de trabajo, “no hay los suficientes aditamentos que permitan la seguridad del personal que trabaja, que está inmerso en el proceso de producción, y que debe ser el tema de uniformes, el de uso de seguridad, el que estén haciendo en la rama específica, que estén debidamente protegidos” agregó.La capacitación es otro tema que deben tener, subrayó, “y ese es un problema también de los trabajadores o de las personas que intervienen en los procesos de producción, porque muchas veces los centros de trabajo cumplen con las medidas, pero encontramos un primer obstáculo con el trabajador que no quiere cumplir”. EL ORBE/ JC