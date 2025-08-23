En Tapachula Existen Alrededor de 5 Mil Perros y Gatos Callejeros: AC

*La Mayoría Sufre Maltrato y Abandono.

Tapachula, Chiapas; 22 de Agosto del 2025.- En la Ciudad de Tapachula existen un promedio de 4 mil a 5 mil perritos y gatos callejeros aproximadamente, y aunque no hay un padrón como tal, la situación de dichos animales es crítica porque sufren desnutrición y maltrato y abuso animal.

Lo anterior se desprende de la entrevista con Jessica de la Cruz Montes, de la carrera de Licenciatura en Derecho de la Universidad del Soconusco, quien explicó que, en el marco de la presentación de proyectos en esta institución educativa, nació la necesidad de crear la organización Animales Libres de Maltrato y Abandono (ALMA).



En esta ocasión -dijo- se presentaron nueve proyectos enfocados a diferentes áreas como alimentos, educativos, paquetería, entre otros.Y es donde surge el proyecto ALMA, presentado por los universitarios de la carrera de Derecho, quienes se enfocaron en el cuidado de las mascotas.“Yo soy mamá de una perrita que fue rescatada, al igual que muchos de los animalitos que están hoy aquí acompañándonos, han sido rescatados y surge de esa necesidad, de que ellos tengan un mejor hogar, al igual que nosotros los seres humanos, ellos necesitan amor, cariño y sobre todo, que no sean lastimados y maltratados”, comentó.Destacó que los universitarios se dieron a la tarea de investigar sobre el maltrato animal, en donde entra el abuso sexual, abandono, entras otras situaciones desafortunadas, y que ya están tipificadas como delitos en la constitución.El enfoque de este proyecto, apuntó, es para perros y gatos, por lo que han salido a dar alimentos a los animalitos, porque muchos presentan desnutrición y no tienen hogar.Muchas personas tienen mascotas pero no las alimentan, y eso también es maltrato, señaló. Por lo que también a través de la organización ALMA estarán impulsando acciones de concientización entre la población, para evitar el maltrato animal en todas sus expresiones.El proyecto en mención está trazado a cinco años, apuntó, lo cual se da como un hecho. Por lo que también hicieron extensiva la invitación para que otras organizaciones se sumen a esta causa, como lo ha sido el colectivo 50+1, quienes no lo han apoyado.Entrevistada por aparte, María del Carmen Guzmán Hernández, de la misma Facultad, manifestó que el proyecto ALMA nació prácticamente hace 3 meses; el cual no es una cuestión de lástima, sino un acto de justicia para los animales que se encuentran en abandono.Agregó que continuarán dando seguimiento a este proyecto para, incentivar también la cultura de la adopción de perros y gatos en la geográfica local. EL ORBE/ JC