Disminuirá Suministro de Agua en Diferentes Colonias de Tapachula: COAPATAP

*Debido a Mantenimiento en la Presa “Cecilio del Valle”

Tapachula, Chiapas; 22 de Agosto del 2025.- Este viernes 22 de agosto la Comisión Federal de Electricidad (CFE), inició acciones de mantenimiento en sus instalaciones de la Central Hidráulica “Cecilio del Valle”, en la zona norte de la Ciudad de Tapachula, por lo que la fuente de captación del Comité de Agua Potable (COAPATAP) se verá afectada.

Debido a esta situación, en algunas zonas de la Ciudad se tendrá una disminución en el abastecimiento de agua. Sin embargo, aclara dicho organismo que será una situación parcial, nada más por los días antes mencionados.
Personal del organismo pide a la población a que cuide el uso del vital líquido, haciendo un uso racional.
Mientras tanto, el personal continúa trabajando en los reportes de fugas y afectaciones en la red que hace llegar la población de manera diaria. EL ORBE/ Mesa de Redacción

