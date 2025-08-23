sábado, agosto 23, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalHabitantes de 35 Colonias de Tapachula Solicitan Obras al Ayuntamiento Municipal
Local

Habitantes de 35 Colonias de Tapachula Solicitan Obras al Ayuntamiento Municipal

0
15

*Pavimentación, Drenaje, Alumbrado, Entre Otras.

Tapachula, Chiapas; 22 de Agosto de 2025.- Con el objetivo de ser tomados en cuenta en el programa de obras que realiza en diferentes puntos de la geografía local el Gobierno Municipal de Tapachula, por la mañana de este viernes 22 de Agosto los representantes y directivas de 35 colonias acudieron a la sede de las autoridades locales.

Entre las principales demandas se encuentra la pavimentación de calles, introducción de la red de drenaje y agua potable, alumbrado público, rastreo de calles y atención inmediata a dictámenes de Protección Civil, especialmente en zonas vulnerables.
Las necesidades no se limitan a las colonias periféricas, sino que se extiende a diferentes puntos de la zona urbana, dijeron.
Por lo que no descartan la posibilidad de enviar una comisión a la Ciudad de México para solicitar la intervención del Gobierno Federal y exponer sus necesidades. EL ORBE/Nelson Bautista

Habitantes de 35 Colonias de Tapachula Solicitan Obras al Ayuntamiento Municipal
Artículo anterior
Sector Agrícola y Restaurantero, los que Más Incumplen Normas de Riesgo Laboral: STyPS
Artículo siguiente
Tapachula se Consolida Como Destino Competitivo en la Industria de Reuniones
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Fashion & Moda con Estilo AMJE

Al Instante staff - 0
En un prestigiado hotel de la ciudad, se realizó con gran éxito la pasarela “Fashion & Moda: Pasarela con Estilo”, organizada por la Asociación...
Leer más

Motociclista lesionado en accidente

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a 22 de agosto de 2025. – A las 10:30 de la noche, se registró un percance vehicular en la esquina de...
Leer más

El Ayuntamiento de Tapachula informa

Al Instante staff - 0
El Ayuntamiento de Tapachula informa a los ciudadanos que por obras de construcción PERMANECERÁ PARCIALMENTE CERRADA la 7a. avenida Sur Par Vial entre...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV