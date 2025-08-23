Habitantes de 35 Colonias de Tapachula Solicitan Obras al Ayuntamiento Municipal

*Pavimentación, Drenaje, Alumbrado, Entre Otras.

Tapachula, Chiapas; 22 de Agosto de 2025.- Con el objetivo de ser tomados en cuenta en el programa de obras que realiza en diferentes puntos de la geografía local el Gobierno Municipal de Tapachula, por la mañana de este viernes 22 de Agosto los representantes y directivas de 35 colonias acudieron a la sede de las autoridades locales.



1 de 3

Entre las principales demandas se encuentra la pavimentación de calles, introducción de la red de drenaje y agua potable, alumbrado público, rastreo de calles y atención inmediata a dictámenes de Protección Civil, especialmente en zonas vulnerables.Las necesidades no se limitan a las colonias periféricas, sino que se extiende a diferentes puntos de la zona urbana, dijeron.Por lo que no descartan la posibilidad de enviar una comisión a la Ciudad de México para solicitar la intervención del Gobierno Federal y exponer sus necesidades. EL ORBE/Nelson Bautista