sábado, agosto 23, 2025
Tapachula se Consolida Como Destino Competitivo en la Industria de Reuniones

*Cuenta con la Infraestructura y el Talento Humano Necesario.

Ciudad de México, agosto de 2025.- Por primera vez, el Ayuntamiento de Tapachula participa como expositor en el IBTM Americas, uno de los foros más importantes de turismo de reuniones (MICE: Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions), con el respaldo del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, y del alcalde de este municipio Yamil Melgar Bravo.

En este marco, se reconoció el acompañamiento de la secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, María Eugenia Culebro Pérez, de Segundo Guillén, coordinador ejecutivo de la Secretaría de Turismo de Chiapas, y Víctor Bermúdez Hernández, director de la OCV Chiapas, así como el respaldo de la iniciativa privada de Tapachula, representada por Claudia Camas, gerente de ventas del Hotel Loma Real y Gabriela Burguete, directora general de VB Tours.
El titular de la Oficina de Turismo de Tapachula, Tomás Torres Guzmán, destacó que esta primera participación en IBTM Americas marca un paso histórico para posicionar a Tapachula como un destino competitivo en la industria de reuniones.
Con su participación en este encuentro internacional, Tapachula fortalece su estrategia de promoción turística y se abre camino en un mercado que genera importantes beneficios económicos, confirmando que la ciudad cuenta con infraestructura, talento humano y la visión necesaria para atraer eventos de talla nacional e internacional.

