Tapachula se Consolida Como Destino Competitivo en la Industria de Reuniones

*Cuenta con la Infraestructura y el Talento Humano Necesario.
Ciudad de México, agosto de 2025.- Por primera vez, el Ayuntamiento de Tapachula participa como expositor en el IBTM Americas, uno de los foros más importantes de turismo de reuniones (MICE: Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions), con el respaldo del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, y del alcalde de este municipio Yamil Melgar Bravo.
El titular de la Oficina de Turismo de Tapachula, Tomás Torres Guzmán, destacó que esta primera participación en IBTM Americas marca un paso histórico para posicionar a Tapachula como un destino competitivo en la industria de reuniones.
Con su participación en este encuentro internacional, Tapachula fortalece su estrategia de promoción turística y se abre camino en un mercado que genera importantes beneficios económicos, confirmando que la ciudad cuenta con infraestructura, talento humano y la visión necesaria para atraer eventos de talla nacional e internacional.