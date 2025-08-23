Eduardo Ramírez y Rocío Nahle Firman Convenio de Colaboración en Materia de Seguridad

Los Gobiernos de Chiapas y Veracruz Trabajarán Conjuntamente en el Combate a la Delincuencia

——-

Se Fortalece el Trabajo Para Construir la Paz en Chiapas

Veracruz, Ver.; 22 de agosto de 2025.- El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y su homóloga de Veracruz, Rocío Nahle García, signaron el Convenio de Coordinación y Colaboración en materia de Seguridad, con el propósito de reforzar las estrategias interestatales de prevención, vigilancia y atención ciudadana en beneficio de ambas entidades.

Durante su mensaje, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó la relevancia de la colaboración con Veracruz para fortalecer el trabajo conjunto en el combate a la delincuencia y contribuir, desde el sur de México, a la construcción de paz y seguridad, tal como lo ha convocado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



Al reafirmar su compromiso, especialmente por la estrecha relación comercial que une a ambas entidades, el mandatario chiapaneco subrayó la importancia de contar con carreteras seguras que garanticen el traslado de mercancías y el tránsito durante las temporadas vacacionales. Precisó que en estas tareas es indispensable mantener cooperación, coordinación y confianza.“La presidenta Claudia Sheinbaum nos ha convocado a trabajar en unidad, a cerrar filas con ella, con lealtad, con determinación y, sobre todo, con mucha honestidad. Venimos a hacer votos para que en el sur de México vivamos en paz, de manera coordinada, pero sobre todo muy unidos”, expresó Ramírez Aguilar.Por su parte, Nahle García subrayó que este acuerdo se suma al Plan Nacional de Construcción de Paz, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “nos permite continuar la estrecha colaboración que hemos mantenido desde el inicio de nuestras administraciones. Todas las instituciones de nuestro gobierno estarán en total coordinación con las de Chiapas”.El convenio establece mecanismos de cooperación enfocados en el combate a la delincuencia organizada, mediante estrategias conjuntas; reforzamiento de fronteras, con mayor vigilancia en zonas limítrofes; mejora de inteligencia y reacción, optimizando sistemas de información y capacidad de respuesta, así como la seguridad vial, priorizando la ruta Coatzacoalcos–Las Choapas–Chiapas, vital para comercio y tránsito.Este acuerdo representa un paso más en la consolidación de un frente regional para la construcción de la paz en el sur-sureste del país.En la ceremonia participaron también la secretaria general de Gobierno y Mediación, Patricia del Carmen Conde Ruiz; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; y el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca. Por parte de Veracruz, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil; el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés y la fiscal Verónica Hernández Giadáns.