Ejidatarios de Mazatán Protestan por Contaminación Provocada por Avionetas Fumigadoras en Comunidades

Los Inconformes Alegaban que Pesticidas Caen en Techos de Viviendas y Afluentes

——-

Señalan que Dicha Situación ha Provocado Enfermedades en la Población

——-

Acordaron que la Empresa Responsable Modifique el Método de Fumigación Para Evitar Afectaciones

TRAS SOSTENER UNA REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PLÁTANO DEL SOCONUSCO, LEVANTARON UN BLOQUEO DE TRES DÍAS Y LIBERARON UNA PISTA DE ATERRIZAJE.

Tapachula, Chiapas; 22 de Agosto de 2025.- Luego de tres días de bloqueo, habitantes del ejido Marte R. Gómez, en el municipio de Mazatán, liberaron la carretera y la pista utilizada por avionetas fumigadoras durante la madrugada del pasado jueves, tras llegar a acuerdos con la Asociación de Productores de Plátano del Soconusco.



El conflicto se originó por la inconformidad de los comuneros ante los efectos negativos que, aseguran, provoca la fumigación aérea en sus viviendas y en la salud de la población. Según denunciaron, los agroquímicos caen directamente sobre los techos de las casas y cuerpos de agua en la zona, afectando a familias enteras.Alfredo López Santiz, comisariado ejidal, informó que tras la intervención de autoridades estatales se logró instalar una mesa de diálogo, donde se reiteró la exigencia del cumplimiento de una minuta firmada en 2011, la cual había sido ignorada por los productores bananeros.Entre los acuerdos alcanzados destacan el compromiso de modificar el método de fumigación para evitar afectaciones a la comunidad, la devolución del pozo profundo al ejido, el pago por el uso del terreno donde se ubica la pista de fumigación, la rehabilitación de la carretera local.“Esta lucha fue por la salud de nuestras familias. Muchas personas se han enfermado por la exposición constante a agroquímicos. Confiamos en que estos compromisos se cumplan por el bienestar de nuestra comunidad”, expresó López Santiz.El bloqueo fue levantado alrededor de las 4:00 de la mañana, una vez que los acuerdos fueron firmados por ambas partes. EL ORBE/ Nelson Bautista