Tapachula Convertida en un Corral Para Mantener Varados a los Indocumentados

Hernán Betanzos, el declarante.

* Lamenta la Sociedad Civil.

Tapachula, Chiapas; 26 de Febrero del 2022.- «La crisis migratoria que se vive en la localidad se ha convertido en una situación muy complicada que ha rebasado a las autoridades», sostuvo Hernán Betanzos Díaz, ratificado ya como presidente del Consejo Directivo de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tapachula.

Luego de tomar posesión por un periodo más, el empresario dijo al rotativo EL ORBE, que Tapachula está siendo utilizada para contener el problema migratorio de todo el país y lo han convertido en un simple estacionamiento de indocumentados.

«Si el gobierno federal ya decidió aceptar a los migrantes en territorio nacional, pues que los dejen pasar a otras regiones del país o a la frontera con Estados Unidos, pero no dejarlos varados en su cochera, para que no nos dejen el problema en Tapachula».

Lamentó todo lo ocurrido en estos tres años en el que se ha dejado abierta la puerta a los indocumentados, desde las marchas, plantones, bloqueos de calles y carreteras, los campamentos en pleno centro de la Ciudad, las flagelaciones, los destrozos, la toma de las áreas públicas, la humillación a los agentes de la Guardia Nacional, a quienes han sometido a pedradas y las agresiones a la sociedad civil.

Dijo que socios de la Canaco que tienen sus instalaciones en ese sector del sur de la Ciudad en donde se desarrollaron los últimos enfrentamientos, reportaron que se vieron afectados y nadie actúa.

El que no se atienda la crisis migratoria, insistió, ha repercutido también en que los turistas e inversionistas se estén ahuyentando de Tapachula

«No solo nos queremos quejar, también proponer, que nos inviten a mesas de trabajo, donde las propuestas que hagamos nosotros como ciudadanos también sean escuchadas. Creemos que así como tenemos negocios exitosos, podemos ayudar a planear estrategias públicas, desde nuestro punto de vista de empresarios», afirmó.

Los Consejeros asistieron a la asamblea anual de este sábado, en donde eligieron a Betanzos por un año más al frete del organismo. En este nuevo consejo entraron 14 nuevos Consejeros, de los cuales 11 son mujeres empresarias, «quienes han tenido un papel preponderante en el comercio en Tapachula.

Dentro de su plan de trabajo para este año, indicó que buscarán enfocarse principalmente al mayor socio comercial de la región, qué es el visitante de Guatemala, en el que se incluyen proyectos de hermanamiento con las cámaras de comercio de Quetzaltenango y otras ciudades, para establecer vínculos más fuertes con ellos.

Actualmente en la Canaco local hay alrededor de 500 empresas afiliadas, pero la idea es crecer diez veces más, porque Tapachula cuenta con 12 mil unidades de negocio registradas.