En Pichucalco, Eduardo Ramírez Impulsa Acciones a Favor de las Mujeres y el Desarrollo

En Pichucalco, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró el Centro LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), reafirmando el compromiso de su gobierno con el bienestar, el respeto de los derechos y el desarrollo integral de las niñas, adolescentes y mujeres.

Tras recorrer las diferentes áreas que brindan atención especializada, el mandatario enfatizó que trabaja alineado a las políticas de género que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que ninguna mujer se sienta desprotegida, viva segura y en entornos libres de cualquier expresión de violencia. Asimismo, las exhortó a aprovechar estos espacios y denunciar cualquier acto que ponga en riesgo su integridad.

«Las mujeres no están solas, tienen a su gobernador, a la Fiscalía General, a la Secretaría de Seguridad del Pueblo y a todas las instituciones para respaldarlas. Y los hombres respétenlas, porque no permitiremos que las mujeres sean violentadas. Mujeres, no se queden calladas, denuncien y nosotros les daremos todo el acompañamiento», expresó.



La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Dulce María Rodríguez Ovando, enfatizó la importancia de estos espacios integrales, los cuales reflejan el compromiso de la Federación y el Estado para garantizar que las mujeres vivan una vida libre de violencia y sean valoradas en la sociedad.Por su parte, Itzel Martínez Sánchez, tejedora de la Patria, Voz y Fuerza de las Mujeres de Pichucalco, expresó su agradecimiento a las autoridades por crear un espacio seguro y de apoyo a las mujeres; afirmó que están listas para contribuir al cambio, iniciando la transformación desde la familia, la escuela y la comunidad.En su visita a este municipio, el gobernador dio el banderazo de inicio de la construcción de la calle de acceso al Colegio de Bachilleres de Chiapas, Plantel 231. Asimismo, inauguró la pavimentación y el mejoramiento integral del Boulevard Modesto Carrera Cardo. En este contexto sostuvo que trabajará junto al Ayuntamiento para consolidar el proyecto de agua potable, en beneficio de Pichucalco.La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart informó que esta obra contempló la pavimentación concreto hidráulico de 400 metros lineales, la construcción de guarniciones, modernización de las redes hidráulicas y sanitarias, así como la instalación de luminarias, que contribuyen a la seguridad y un mejor acceso a las viviendas de las familias.