EL QUINTO PODER DE MEXICO

Fallecimiento de Personas por Accidentes en Colectivos Visibiliza la Necesidad de Legislar en Materia de Transporte Público

Ernesto L. Quinteros

Es urgente que los miembros del Congreso del Estado de Chiapas, así como los del Congreso de la Unión, legislen en materia de transporte público para proteger a los usuarios que tienen la necesidad de utilizar este servicio.

Como es del conocimiento público, las unidades colectivas transitan vialidades estatales y federales, así como también tienen una alta presencia en las zonas urbanas de las distintas ciudades del país.

En el caso específico de Chiapas, es necesario empezar a poner atención en torno a este tema. Ya que los accidentes de unidades colectivas, ya sea en tramos de carreteras estatales o federales, son muy recurrentes.

El problema es que cuando se suscita algún percance, los concesionarios no brindan la atención necesaria a los usuarios.

El tema no es nuevo, es algo que en múltiples ocasiones la misma población ha denunciado, debido a que sufren alguna lesión o pierden algún familiar en accidentes cuando viajan en unidades colectivas y nadie se hace responsable de los daños, ni médicos, ni funerarios. Está de más recordar que ahora, hasta morirse cuesta dinero, sobre todo para los deudos.

Retomamos este tema, porque en días pasados, finalmente perdió la vida la maestra LibethAnzueto Mendoza, tras una larga lucha por intentar recuperar su salud. Y es que ella viajaba en la unidad colectiva que el pasado 27 de agosto del presente año chocó en la parte trasera de un vehículo de carga. En este accidente también perdió la vida el joven Carlos Daniel Arrazate.

Esta noticia ha generado consternación e indignación entre la población en general, ya que familiares de la maestra, también en su momento denunciaron la falta de atención de las autoridades, y sobre todo, de la empresa de transporte “Paulino Navarro”, para atender la salud de los lesionados en el accidente.

Este caso visibiliza la necesidad urgente de que las autoridades revisen la normativa del transporte público en las rutas de Tapachula y municipios aledaños, para que cuenten con los seguros necesarios y se atienda con servicios de salud de calidad a los usuarios en caso de algún accidente, y no se les deja en completo estado de indefensión, como se ha venido denunciando.

Por este mismo accidente, el pasado 5 de Julio del presente año un contingente de personas se concentró en el tramo carretero Huixtla – Tapachula, frente a la glorieta de la Chevrolet, para realizar una marcha de manera pacífica encabezada por Karla Estrada Zavala.

En la marcha se exigía justicia para el pasajero fallecido el pasado 27 de Mayo, Carlos Daniel Arrazate Díaz, quien viajaba en la combi de la “Paulino Navarro” con número económico 17, la cual se impactó en la parte trasera de un camión de carga, pero sus deudos presuntamente no fueron indemnizados.

Según los inconformes, se presume que el chofer de la unidad colectiva usaba el celular mientras conducía, originando el accidente.

Lamentablemente, familiares de los hoy fallecidos por este accidente señalan que en torno a este caso ha habido una total opacidad en las investigaciones.

¿Qué debe pasar para que las autoridades en la materia tomen cartas en el asunto?

Los accidentes en donde se ven involucradas unidades colectivas son muy recurrentes,y parece que no hay poder humano que pueda poner orden en este sector.

En este tema también deberían de incluir la regulación de los mototaxis, conocidos comúnmente en la Costa como “tuc-tuc”,los cuales también transitan en carreteras federales, y de igual forma se han visto involucrados en fuertes accidentes en donde han perdido las vida los usuarios.

Si checamos las estadísticas de cuántas personas pierden la vida o sufren lesiones al utilizar el transporte público cada año, nos daremos cuenta que urge atender este tema de forma urgente.

