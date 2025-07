De 25 a 30 Mil Pesos Cuestan las Entrevistas Grabadas y Aprobadas en COMAR: Activista

*Orillan a Migrantes a Desistir de sus Trámites.

Tapachula, Chiapas 24 de Julio del 2025.- Las denuncias en contra de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en la ciudad de Tapachula, continúan, mientras cientos de migrantes de diversas nacionalidades varados en esta localidad, buscan por todos los medios refugio y asilo en esta zona de la frontera sur de México.

Este jueves, fue más que fuerte el pronunciamiento público que hizo el representante del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, quien señaló que existe una galopante corrupción al interior de dicha dependencia, perteneciente a la Secretaría de Gobernación.



“Están orillando a los migrantes a entregarse al crimen organizado, a pagar, porque aquí todo cuesta. La constancia cuesta entre 8 o 10 mil pesos. La entrevista grabada y aprobada entre 25 y 30 mil pesos en la COMAR, hay migrantes que no tienen para un abogado, que está pasando. Los migrantes se están organizando para salir caminando en los primeros días de agosto de Tapachula, porque no hay de otra”, expuso,García Villagrán señalo que la COMAR está rechazando sistemáticamente a los migrantes, con el argumento de que no han llegado a firmar, sin embargo, dijo, es una medida presión para obligarlos a pagar. Aseguró que él tiene 17 casos de migrantes rechazados.También denunció que de 10 cubanos que llegan a realizar sus trámites a dicha dependencia, 9 son rechazados, porque funcionarios venden la entrevista. “Eso está generando que esto sea un prostíbulo, nosotros estamos haciendo un llamado al Gobierno Federal y al señor Salomón Cespedes y a la titular de la COMAR a nivel nacional, que venga a ver que es lo que está pasando acá”, subrayó.Consideró que los actos de corrupción contra los migrantes, están peor que en el régimen de Garduño, porque la ruta de Chiapas la cambiaron hacia Tabasco, y la entregaron a la Barredora, por eso está incendiado Tabasco. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.