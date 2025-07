Eduardo Ramírez Fortalece la Salud y la Seguridad en el Soconusco

Durante su gira de trabajo por la región Soconusco, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar supervisó las acciones de las Unidades Médicas Móviles de Atención Comunitaria (UMAC) en el municipio de Suchiate, donde reafirmó que su administración es cercana a la gente, sin simulaciones, y trabaja para impulsar el desarrollo, la salud y la paz.

El mandatario expresó su tristeza al recordar que Chiapas era uno de los estados con mayor incidencia delictiva y que Suchiate no era la excepción. No obstante, destacó que gracias a la estrategia de seguridad implementada desde el inicio de su gobierno, en solo siete meses la entidad pasó de ser la más insegura a la más segura del país.



“Que los delincuentes me escuchen bien y me escuchen lejos: la paz llegó a Chiapas para quedarse. No habrá tregua. Vamos hacia adelante, porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, afirmó.Agregó que, ahora que se ha recuperado la tranquilidad, es momento de impulsar el desarrollo de la mano de la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, con proyectos como los Polos del Bienestar Industrial en Tapachula, que estarán libres de impuestos y permitirán generar empleos bien remunerados para la región.En representación del secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria VII, Jaime Ordóñez Granja, informó sobre las acciones integrales que se llevan acabo en la región, entre ellas la atención a más de 24 mil personas en contexto de movilidad. Destacó también que, gracias a las campañas preventivas contra el dengue y a la recolección de más de 460 toneladas de cacharros, se logró reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores.Más tarde, en el municipio de Frontera Hidalgo, el gobernador dio el banderazo de salida a las brigadas de descacharrización, fumigación, nebulización y vacunación, dirigidas especialmente a sectores vulnerables, con el propósito de reforzar la salud pública y combatir el dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores.Ramírez Aguilar señaló que trabajará de manera coordinada con el ayuntamiento para consolidar proyectos de infraestructura educativa, deportiva y de servicios públicos, que garanticen paz, bienestar y progreso para la población. Asimismo, reiteró su compromiso de visitar las comunidades para atender directamente sus necesidades.“Estamos realizando una gira social por distintos municipios de la zona fronteriza. No me interesan las grandes concentraciones que solo alimentan el ego. Soy un gobernador todoterreno, cercano al pueblo, vengo del pueblo y le voy a servir al pueblo de Chiapas”, enfatizó.El jefe de la Jurisdicción Sanitaria VII informó que como parte de las jornadas de vacunación se han aplicado más de 10 mil dosis contra el sarampión. En cuanto a las acciones de descacharrización, detalló que se han recolectado más de mil 540 toneladas en dos periodos, lo que ha permitido reducir en 89 por ciento los casos de dengue en la región.La alcaldesa de Frontera Hidalgo, Juana Elizabeth de la Cruz Mazariegos, agradeció al gobernador por su compromiso con la salud de las y los chiapanecos, reflejado en las campañas de vacunación y en la recolección de cacharros que se realiza en diversas colonias para prevenir enfermedades. Boletín Oficial