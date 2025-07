EL QUINTO PODER DE MEXICO

Federación y Estado Cierran Filas en el Combate al Gusano Barrenador en la Frontera Sur

Ernesto L. Quinteros

El combate al gusano barrenador es necesario para proteger la salud y el bienestar de los animales, así como para mantener la productividad y la rentabilidad de la industria ganadera. La erradicación de esta plaga requiere un enfoque integral que incluya programas de vigilancia y control, tratamientos y vacunas, y educación y conciencia.

El pasado miércoles, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, realizó una visita a las instalaciones de las antiguas instalaciones de Moscamed, las cuales se rehabilitaron con una inversión importante de recursos económicos por parte de la Federaciónpara producir moscas estériles y combatir la plaga en mención.

“Quiero agradecer a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Agricultura, Julio Berdegué, por el respaldo que han brindado a Chiapas en el combate contra el gusano barrenador”, comentó en su visita a esta localidad fronteriza el mandatario.

Eduardo Ramírez realizó un recorrido por la planta productora de moscas del Mediterráneo del SENASICA,y dio a conocer que actualmente se producen 80 millones de moscas semanales.

Con el nuevo acondicionamiento de la planta esperan alcanzar una producción de entre 60 y 100 millones de moscas estériles semanales para combatir esta plaga.

No hay que olvidar que el gusano barrenador es una plaga que puede tener graves consecuencias para la salud y el bienestar de los animales, así como para la economía de la industria ganadera.

Por eso, el mandatario chiapaneco ha estado al pendiente de las acciones que se realizan por parte de las autoridades federales, y obviamente, ha instruido que las dependencias estatales también se sumen al combate de dicha plaga. Porque también hay que reconocer, que cuando se presentaron los primeros casos del gusano barrenador hubo mucha desinformación.

El gusano barrenador puede causar la muerte de los animales infectados, lo que puede llevar a pérdidas significativas en la producción ganadera. Además, los animales que sobreviven a la infestación pueden sufrir de problemas de salud crónicos.

La inversión que realizan las autoridades federales de México y Estados Unidos en esta planta es muy significativa y de un gran impacto, para generar una barrera sanitaria en esta región de la frontera sur de México. En donde también participan las autoridades de Chiapas, haciendo un frente común contra dicha plaga.

Otra buena noticia sobre este tema, es que también se están generando nuevos empleos. Porque esta planta es el principal centro laboral para cientos de trabajadores en esta localidad fronteriza con Guatemala.

Por fin, rehabilitan Libramiento Sur.

Ya era hora que se le empezará a dar mantenimiento al Libramiento Sur de la Ciudad de Tapachula.

Esta vía de comunicación fue construida hace más de 20 años con el objetivo de que los vehículos de carga pesada no se metieran a la Ciudad de Tapachula, y pasaran por el Libramiento hacia la frontera sur, y viceversa.

Hay que decirlo, por mucho tiempo el deterioro de esta vía de comunicación ha generado muchos accidentes.

Los baches y hundimientos en la superficie de rodamiento provocaron decenas de accidentes. Por lo que muchos automovilistas decidían mejor evitar transitar por el lugar. Sin embargo, hay quienes no tienen otra opción y tienen que transitar por el lugar.

Por eso muchos sectores productivos en la actualidad, celebraron que las autoridades estatales encabezadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar iniciaran con la rehabilitación del tramo Puente Sam’s a Tuxtla Chico.

El crecimiento poblacional hacia la zona sur de la Ciudad de Tapachula es más que evidente en los últimos 20 años. Y también valdría la pena empezar analizar una ampliación de dicha vía de comunicación. Porque en esa zona hay decenas de colonias, fraccionamientos, comercios escuelas, etcétera. Por lo que es necesario, ir planificando este crecimiento urbano en esta zona de la ciudad. En fin.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

