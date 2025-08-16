sábado, agosto 16, 2025
Impulsa Yamil Melgar el Deporte en la Juventud de Tapachula
Local

Impulsa Yamil Melgar el Deporte en la Juventud de Tapachula

*Entrega Ring Profesional a Escuela Municipal de Box.

Con la firme convicción de impulsar espacios de formación deportiva y recreativa que fomenten la cultura de paz, fortalezcan el tejido social y promuevan un estilo de vida saludable en las nuevas generaciones, el alcalde Yamil Melgar entregó un ring profesional a la Escuela Municipal de Box.
El alcalde presenció el Torneo de Exhibición de la Escuela Municipal de Box, con una jornada llena de emoción, energía ? compromiso en donde los participantes demostraron sus habilidades técnicas, disciplina y pasión por este deporte, que ofrece múltiples beneficios físicos y mentales.

“El boxeo, como disciplina, no solo entrena el cuerpo, sino también la mente y el carácter, por ello en la Nueva ERA que encabeza el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, impulsamos la formación de los jóvenes talentos que integran la Escuela Municipal de Box”, subrayó.
Como parte de las actividades, se entregó un reconocimiento especial al Prof. Martín Maurilio Bautista Martínez, promotor deportivo de box, por su destacada trayectoria, compromiso y aportación al desarrollo de este deporte en nuestro municipio.
Al hacer uso de la palabra, el promotor de Tinta Fresca Boxing, Víctor Carrillo Caloca, resaltó que con estas acciones el presidente municipal, Yamil Melgar demuestra una visión deportiva a largo plazo, reafirmando su compromiso con el deporte y el respaldo a los jóvenes tapachultecos.
En el evento estuvo presente la secretaria de Juventud y Deporte Municipal, Brenda Contreras Edelmann; el secretario de Salud Municipal, Pancho Castillo; la sexta regidora, Adriana Blas Solís; entre otros servidores públicos e invitados. Boletín Oficial

