Formas Migratorias Múltiples y Visas Humanitarias son Apócrifas: Migrantes

Denuncian Abandono por Parte de Elementos del Instituto Nacional de Migración.

——

Afirman que Varios Extranjeros que Obtuvieron el Documento, Fueron Detenidos en Tabasco y Veracruz

Tapachula, Chiapas; 15 de Agosto del 2025.- Migrantes de diversas nacionalidades que viajaban caminando en caravana por la Costa de Chiapas, y que el jueves 14 de agosto por la mañana aceptaron la propuesta de elementos del INM, de ser trasladados de Pijijiapan a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, denunciaron abandono por parte de los agentes federales, así como manifestaron que las formas migratorias y visas humanitarias que les dieron las autoridades, presuntamente son apócrifas, no las respetan elementos migratorios de otros Estados del país como Tabasco y Veracruz.



1 de 5

A su decir, una vez que les brindaron las formas migratorias y visas humanitarias en la capital chiapaneca, los elementos migratorios los fueron a dejar al filo de las 12 de la noche, de ese mismo jueves, a una terminal de autobuses.Sin embargo, a esa hora ya no había corridas de autobuses, ni atención, por lo que tuvieron que dormir afuera de dicha terminal, expuestos a todo.Los migrantes manifestaron que pidieron el apoyo para quedarse en las instalaciones del INM en lo que amanecía, y poder buscar transporte este viernes. Pero se los negaron.Como se recordará, un promedio de 180 migrantes, fueron trasladados de Pijijiapan a Tuxtla Gutiérrez, quedando desmantelada la caravana de extranjeros que pretendían viajar caminando hasta la Ciudad de México, para buscar atención de las autoridades migratorias.El contingente fue prácticamente atendido en grupos, sin embargo, a través de las redes sociales, algunos migrantes que aceptaron documentación del INM el pasado domingo y lunes. Y que pretendieron viajar a la Ciudad de México en transporte de autobuses, presuntamente fueron bajados por agentes migratorios en retenes de Tabasco y Veracruz.Según los extranjeros, los documentos como visas humanitarias y formas migratorias múltiples que les dieron en Chiapas no son respetadas por los agentes del INM en otros Estados del país, por lo que son regresados de nueva cuenta a Chiapas, particularmente a la Ciudad de Tapachula.Incluso, hay casos en donde también los agentes migratorios les han quitado documentos como pasaporte, con el objetivo de que ya no puedan viajar a otros Estados del país.Por eso piden el apoyo de organismos defensores de derechos humanos, ya que se sienten engañados, además de que se quejan de malos tratos por parte de elementos migratorios en los Estados de Tabasco y Veracruz. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros