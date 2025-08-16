Autoridades de Salud Estatal Certifican Entornos Libres de Criaderos de Mosquitos

*Mercados Públicos, Parques, Escuelas, Entre Otros.

Tapachula, Chiapas 15 de Agosto del 2025.- Con el objetivo de disminuir la proliferación del mosco transmisor del dengue, las autoridades de salud estatal, están certificando los entornos libres de criaderos de moquitos, entre los que se encuentran mercado públicos, parques, panteones, escuelas, así como algunos establecimientos de alta concurrencia.

Lo anterior fue dado a conocer por Julio César Velázquez, Coordinador de Promoción de la Salud de la Jurisdicción Sanitaria Número VII, quien explicó que estas acciones son parte de la segunda jornada nacional de la lucha contra el dengue y zika.

“Dentro de las actividades que aquí se llevan a cabo son la descacharrización, la limpieza, lavado de tanques, lavado de pasillos, lavado de locales en los mercados, lo que es la fumigación de los entornos. Esas son las actividades básicas que se realizaron en estos entornos, ¿para qué? Para que podamos tener lugares limpios y seguros, donde la gente no se va a contagiar del dengue y otras enfermedades”, comentó.

Precisó que la segunda jornada es del 11 al 17 de agosto del presente año. Y hasta el momento han trabajado en 75 escuelas, en donde también participan directivos y maestros. Así como en otros espacios públicos.

Subrayó que la meta de este año es llegar a 78 escuelas, pero van trabajando, van avanzando y esperan cumplir con esa meta y hacer mucho más. En donde la idea es que el regreso a clase sea también seguro, que los alumnos lleguen a entornos limpios y saludables, como hoy se está certificando el mercado y parques, también en las escuelas, que los alumnos puedan llegar y estén seguros que no van a ser contagiados del mosquito transmisor del dengue. EL ORBE/ JC.