Denuncian Colonos de Buenos Aires Drenaje Saturado por Conexión de Otro Fraccionamiento

*Decenas de Colonias se ven Afectadas con Aguas Negras.

Tapachula, Chiapas; 15 de Agosto de 2025.- Habitantes del fraccionamiento Buenos Aires denuncian un colapso en su red de drenaje provocado por la reciente conexión del fraccionamiento Antiguo Aeropuerto, una medida que agrava un sistema ya sobrecargado y sin mantenimiento adecuado.
Nimber Juárez Juncos, uno de los colonos, asegura que desde que se enlazó el drenaje del nuevo fraccionamiento con, al menos 500 viviendas, las Calles San Salvador, Guayaquil, Montevideo, Tegucigalpa y Viña del Mar presentan brotes de aguas negras. Las alcantarillas rebosan y la infraestructura colapsa a la vista de todos.
“Ya no soportábamos la carga de nuestra propia colonia, y ahora se suma otro fraccionamiento. Esto es insostenible”, dijo, cuya casa se ubica en una de las zonas más afectadas.
Aunque el proyecto aún no opera al 100%, los efectos son evidentes. Los vecinos temen que cuando el flujo total de aguas residuales del Antiguo Aeropuerto se conecte por completo, las más de 2 mil 500 viviendas de Buenos Aires enfrenten una emergencia sanitaria.
Los habitantes exigen a las autoridades municipales una inspección técnica e intervención urgente, mantenimiento del actual sistema de drenaje y una solución que no comprometa la salud ni la infraestructura de la comunidad. Advierten que, de no actuar a tiempo, se podrían generar brotes de enfermedades y daños ambientales severos. EL ORBE/Nelson Bautista

