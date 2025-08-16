Habitantes de Diversas Comunidades de Tapachula Buscan el Apoyo de CONAVI

*Para la Adquisición de una Vivienda Digna.

Tapachula, Chiapas 15 de Agosto del 2025.- En la geografía tapachulteca, son cientos de familias las que están buscando el apoyo de la Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI), y lograr una vivienda digna, manifestó en entrevista, Isabel Méndez Hernández Dirigente de la Organización Mujeres en Movimiento por la Liberación Nacional.

Al ser abordada en el ejido El Edén, en la zona media alta de la geografía local manifestó que están completando los padrones de los solicitantes, en donde a los interesados se les está brindando los requisitos de este programa.

Sobre todo, en esta zona rural, en donde las familias aún subsisten económicamente del cultivo del café, ya que es la principal actividad económica.



“Le estamos pidiendo el apoyo a la Presidenta, Claudia Sheinbaum para que nos apoye, así como estamos agradecidos por la gestión del Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, para poder hacer realidad este proyecto de vivienda, y beneficiar a quienes verdaderamente lo necesitan”, expuso.Isabel Méndez Hernández también brindó información de este programa en el Ejido Manacal, en donde sostuvo una reunión con los lugareños, y realizó un recorrido por el lugar, constatando las necesidades.Subrayó que existen muchas madres solteras y familias de escasos recursos económicos, quienes requieren construir un techo digno, echarle piso a su vivienda o incluso construir un cuartito más.Agregó que han ido avanzando en la gestión de este proyecto y esperan obtener el beneficio, ya que como lo ha dicho la Presidenta, Claudia Sheinbaum, este programa es una de sus prioridades, para ayudar a quienes verdaderamente lo necesitan. EL ORBE/ Mesa de Redacción.