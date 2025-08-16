Desorden y Confusión en Registro Para Programa de Vivienda en Tapachula

Colonos Denuncian Falta de Organización y Exigen Respeto a Listas Oficiales del Programa «Vivienda Para el Bienestar»

Aseguran que Personas sin Necesidades Reales Acapararon Espacios que Servirían a Quienes sí Precisan de una Vivienda

Tapachula Chiapas; 15 de Agosto de 2025.- Cientos de personas abarrotaron las instalaciones del Deportivo Indeco este viernes, con la esperanza de acceder al programa federal “Vivienda para el Bienestar”,sin embargo, lo que debía ser una jornada de apoyo y esperanza, terminó por convertirse en un evento marcado por el desorden, la desinformación y la indignación ciudadana.



Desde tempranas horas, colonos provenientes de distintas zonas de Tapachula acudieron al llamado, pero se encontraron con una logística deficiente y con la aparente falta de respeto a las listas originales de beneficiarios, previamente anunciadas en medios oficiales.“Si ya habían dicho cuáles colonias eran las beneficiadas, que respeten eso. Aquí estamos perdiendo el tiempo sin ninguna certeza”, denunció Concepción Gómez, habitante de la colonia Fuerza y Progreso, quien, como muchos otros, pidió permiso en su trabajo para asistir al evento.De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, las colonias inicialmente consideradas como prioritarias para este programa incluían Los Amores, La Gloria, Los Llanes, Fuerza y Progreso, La Joya y La Esmeralda. Sin embargo, asistentes afirmaron que personas de otras zonas, incluso con mayores recursos, lograron ingresar sin restricciones, entorpeciendo el proceso.“Hay gente que llega en carros de lujo y se mete como si nada. Nosotros, que sí necesitamos una vivienda digna, nos quedamos atrás. Esto no es justo”, agregó.La falta de información clara por parte de los organizadores fue otro punto crítico señalado por los asistentes. Mientras que algunos funcionarios afirmaban que la atención era “para todo público”, otros mantenían que se trataba de un proceso exclusivo para colonias previamente seleccionadas, lo que generó confusión, largas filas, y momentos de tensión entre los presentes.Ante esta situación, vecinos de diversas colonias exigen a las autoridades responsables del programa mayor claridad, transparencia y respeto a los lineamientos originales.“No se puede jugar con la necesidad de la gente. Lo mínimo que pedimos es organización y trato digno”, expresó otra participante, quien prefirió no dar su nombre. EL ORBE/Nelson Bautista