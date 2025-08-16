Eduardo Ramírez impulsa apoyos al campo e infraestructura educativa en Rayón

En el municipio de Rayón, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de insumos agrícolas, resaltando que el gobierno de la Nueva ERA se distingue por estar cercano y atento a las necesidades de las y los productores del campo chiapaneco, con el propósito de que sea productivo, próspero y viva siempre en paz.

Durante su visita, acompañado de su hija Renata Ramírez Espinoza, el mandatario acudió también a la Escuela Rosario Castellanos Figueroa para supervisar los avances de la infraestructura educativa en construcción. Aseguró que su administración invierte en este rubro con la finalidad de garantizar espacios dignos y de calidad para estudiantes y docentes.

Ante las y los habitantes, Ramírez Aguilar anunció la ampliación de la infraestructura educativa de la Unidad Académica de la Universidad Tecnológica de la Selva, en Rayón. Asimismo, subrayó el compromiso de fortalecer los servicios de salud, lo que permitirá evitar que las personas tengan que trasladarse a otros municipios para recibir atención médica.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marco Antonio Barba Arrocha, informó que se entregaron 500 bombas aspersoras y árboles frutales, además de destacar que el Gobierno de Chiapas ha cumplido al 100 por ciento con el pago del seguro ganadero ante desastres naturales, siniestros o emergencias.

A su vez, el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, indicó que se trabaja para acercar infraestructura y servicios médicos a las comunidades más apartadas. Detalló que, mediante una mezcla de recursos con el Ayuntamiento de Rayón, se destinará una inversión superior a los 4.7 millones de pesos para dignificar la Casa de Salud en la comunidad de Guadalupe Victoria.

El titular del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, dio a conocer que en la Escuela Secundaria Rosario Castellanos Figueroa se construirá un laboratorio polifuncional equipado para química, física, biología y electricidad, además de una red eléctrica, con una inversión de más de 4 millones 177 mil pesos.

El alcalde de Rayón, Domingo González Trejo, reconoció al Gobierno del Estado por el respaldo en seguridad, educación, rescate de espacios públicos, cultura y salud, acciones que contribuyen de manera significativa al bienestar de la población y al desarrollo del municipio.

En representación de las y los productores, Petrona Domínguez Ávila agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por escuchar y valorar a las mujeres indígenas, así como por incluir a su comunidad en estos apoyos que fortalecerán su producción agrícola.

Como parte de las actividades, el mandatario acompañó a las autoridades municipales en la inauguración de la rehabilitación y mejoramiento integral del Parque Central, obra que, reconoció, tendrá un gran impacto al favorecer la paz, el bienestar y la convivencia familiar.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala; el rector de la Universidad Tecnológica de la Selva, Jorge Alonso Huitrón Flores; el diputado federal Joaquín Zebadúa Alva; la diputada local Selene Josefina Sánchez Cruz; y el presidente municipal de Tapalapa, Guadalupe Gómez García, entre otros.