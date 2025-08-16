sábado, agosto 16, 2025
En operativo de seguridad detienen a masculino con vehículo con reporte de robo en San Cristóbal de Las Casas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, detuvieron a un masculino con vehículo con reporte de robo en el estado de Tabasco.

Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca en el operativo Carretera Segura, elementos de la fuerza interinstitucional sobre el kilómetro 46 de la autopista San Cristóbal de Las Casas a Tuxtla Gutiérrez, detuvieron a José “N”, en posesión de un vehículo con reporte de robo.

La unidad vehicular marca Nissan tipo Versa de color blanco con placas de circulación del estado de Chiapas, cuenta con reporte de robo vigente en el estado de Tabasco de fecha 13 de noviembre del año 2020, como resultado de la consulta en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

Por estos hechos, el detenido y el objeto como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación y determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar realizando los operativos interinstitucionales para el combate al robo de vehículos en el estado de Chiapas

