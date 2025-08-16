sábado, agosto 16, 2025
En operativo de seguridad detienen a tres masculinos en posesion de narcóticos en Tapachula

En operativo de seguridad, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a tres masculinos con presuntos narcóticos en el municipio de Tapachula.

En patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la colonia Reforma detuvieron a Jonathan «N», Jorge «N» e Ignacio «N», a quienes se les aseguró entre sus pertenencias 20 dosis con las características de la droga conocida como cristal y 10 bolsitas de nylon transparente conteniendo hierba verde y seca con las características de la marihuana.

Los detenidos y objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo mantiene sólido el esfuerzo para el combate a los delitos que vulneran la salud pública de la ciudadanía en toda la geografía chiapaneca.

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

