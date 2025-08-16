sábado, agosto 16, 2025
SSP y FGE detienen a dos masculinos por el probable delito de robo a casa habitación en Chiapa de Corzo

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos presuntos responsables del delito de robo a casa habitación, en el municipio de Chiapa de Corzo.

En disuasión del delito y proximidad social en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez a La Angostura, a la altura del puesto de seguridad y prevención denominado, detuvieron a Luis “N” y Juan “N”, quienes transportaban a bordo de un vehículo público de pasaje en la modalidad de taxi una lavadora.

Los presuntos responsables cometieron el ilícito en la colonia Salvador Urbina del municipio de Chiapa de Corzo, mismos que fueron identificados por las víctimas del hurto. En consecuencia, se aseguró el vehículo marca Nissan tipo March en la modalidad de taxi.

Los detenidos y objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones por los delitos que resulte.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar en coordinación interinstitucional para la prevención, combate e inhibición de los delitos que laceran la integridad física y patrimonial de la ciudadanía, en el estado de Chiapas.

En una reunión histórica, nos unimos los jefes de Estado de Belice, Guatemala y México para crear el Corredor Biocultural Gran Selva Maya
