sábado, agosto 16, 2025
La Fiscalía General del Estado informa
Al Instante

La Fiscalía General del Estado informa

La Fiscalía General del Estado informa que una vez integrada la carpeta de investigación en contra de Jovana “N” como presunta responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Ximena “N”; por hechos ocurridos en el barrio Guadalupe de Tuxtla Gutiérrez, la indagatoria fue judicializada y la imputada presentada ante el órgano jurisdiccional para que determine su situación jurídica.

La FGE reitera su compromiso de Cero Impunidad en el combate a la violencia feminicida en Chiapas.

