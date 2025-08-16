Marina Brinda Atención Médica en Zona de Difícil Acceso

*En la Zona Baja del Municipio de Arriaga.

Arriaga, Chiapas; 15 de Agosto.- Personal de la Secretaria de Marina, llevó a cabo atención médica de Primer Contacto en lugares dedifícil acceso.

Esta noble labor la llevo a cabopersonal de la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, por conducto de la Vigésima Segunda Zona Naval, y en coadyuvancia con autoridades del Sector Salud de los tres órdenes de Gobierno, e informan los resultados del programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso, que se encuentra activo del 04 al 23 de agosto del presenteaño, en Chiapas.



Es importante mencionar que, las jornadas médicas se llevan a cabo por brigadas compuestas de personal naval, en coadyuvancia con personal de la Secretaría de Salud, mismo que brindan atención a los poblados de La Línea y La Gloria, del Municipio de Arriaga, Chiapas.Hasta la fecha se han proporcionado 2,939 apoyos y la entrega de 262 despensas a la población civil; asimismo, entre las acciones realizadas por personal naval en días pasados, destaca el apoyo con el traslado de un menor de edad al Hospital Juárez de Arriaga, por presentar dolor abdominal agudo.Cabe destacar que, en la implementación del programa, este Mando Naval despliega vehículos tipo pick-up y ambulancia equipada para la atención de primer contacto en el traslado a las áreas de difícil acceso, contando con equipo médico, dental, de curación, medicamentos, vacunas, insumos y personal de Sanidad Naval para atender las necesidades durante citadas jornadas; así como personal de Infantería de Marina para proporcionar seguridad durante eltraslado terrestre de las brigadas médicas.De esta manera, la Secretaría de Marina, en coordinación con autoridades de los tres niveles de Gobierno, continúa trabajando para brindar atención médica en lugares de difícil acceso, con el fin de ser el primer contacto en el cuidado de la salud de los habitantes de Chiapas, en beneficio del pueblo de México. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda