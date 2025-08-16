México, Guatemala y Belice Anuncian el Corredor Biocultural más Grande del Mundo en su Tipo

Presidenta Sheinbaum va Contra Desabasto de Combustible

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó un acuerdo trilateral sin precedentes con sus homólogos de Guatemala, Bernardo Arévalo de León; y de Belice, John Antonio Briceño, para preservar 5.7 millones de hectáreas del corazón de Mesoamérica, a través de la creación de un nuevo Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya.

“México recibe al Presidente Arévalo y al primer ministro Briceño para caminar hombro con hombro con Guatemala y Belice en la creación de una región que sea ejemplo de equilibrio entre conectividad, justicia social y protección ambiental. Todos los que tenemos el privilegio de vivir en estar tierras pródigas y ricas en naturaleza y cultura tenemos que sentirnos orgullosas y orgullosos de pertenecer a pueblos y naciones que tienen orígenes milenarios y debemos sentirnos orgullosos de poder decirle al mundo: ‘Juntamos nuestra voluntad para preservar y restaurar el legado de esta riqueza biológica y cultural extraordinaria’. El acuerdo de hoy es histórico, es hermoso, gracias presidente Arévalo, gracias primer ministro Briseño”, destacó.



Esta iniciativa va a beneficiar a 2 millones de habitantes de la región de los tres países y reconoce que la naturaleza, la cultura y el desarrollo sostenible no conocen fronteras con la cooperación solidaria entre estas naciones.Los 5.7 millones de hectáreas están integradas por 12 áreas naturales protegidas de México, 27 de Guatemala y 11 de Belice, donde habitan especies como el jaguar, la guacamaya roja, el tapir y el emblemático quetzal y donde se beneficiarán aproximadamente 7 mil especies, 200 en categoría de riesgo, 50 prioritarias y 250 endémicas de México.Entre las acciones de cooperación se establece: compartir información, tecnología y entrenamiento en materia de manejo integrado del fuego, tala ilegal, deforestación; gestionar el aprovechamiento de los bienes maderables y no maderables de las selvas de manera inclusiva en favor de las comunidades habitantes.Como parte del anuncio, se declaró, desde este 15 de agosto, como el Día de la Gran Selva Maya y se creó el premio “Mérito a la Conservación” para reconocer a las personas que dedican su vida a preservar las especies y el medio ambiente. Esta declaración conjunta promueve la participación social y reconoce a las comunidades indígenas mayas y afrodescendientes como cuidadoras de la naturaleza.El presidente Bernardo Arévalo aseguró que este acuerdo protege un patrimonio invaluable, e impulsa un modelo sostenible de desarrollo que genera bienestar para las comunidades de los tres países. Informó que el diseño y ejecución estará a cargo del Consejo de Áreas protegidas, integrado por representantes de los tres países.“Poseemos los tres países en esta selva inmensa, un inmenso patrimonio y en consecuencia tenemos una inmensa responsabilidad en la que hoy Guatemala, México y Belice, nuestros tres gobiernos, damos un paso al frente porque protegiendo la gran selva maya, protegemos la vida y a la diversidad y honramos la historia para proteger el futuro”, agregó.El primer ministro de Belice, John Antonio Briceño, destacó que este acuerdo es un puente hacia el futuro y una semilla permanente de la cooperación entre las tres naciones, además invitó al mundo a sumarse a la visión de que la protección ambiental y el respeto cultural sean universales.“No sólo estamos protegiendo un ecosistema, sino también honrando el legado de la civilización que una vez floreció en estos territorios. México, Guatemala y Belice, demuestran una vez más que nuestras fronteras políticas no dividen, sino que unen esfuerzos para preservar uno de los últimos pulmones del planeta y la herencia viva de los pueblos maya”, destacó.Boletín OficialSheinbaum va Contra Desabasto de CombustibleCiudad de México; 15 de Agosto.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que las pipas para transportar combustible que se compraron en el sexenio pasado para combatir el huachicol, que seguían siendo administradas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pasarán a Petróleos Mexicanos (Pemex).Esto, en medio de reportes de retraso en el abasto de combustible por problemas con contratos a transportistas.En conferencia de prensa de hoy viernes en Chetumal, Quintana Roo, la Mandataria federal rechazó que haya desabasto de combustible en el país, y aseguró que los problemas que ha habido en el abasto se están resolviendo.«No, no hay desabasto. Y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo, pero no hay desabasto de combustible. Hay combustible. Es más bien un tema del transporte, que ya se está resolviendo.«Y si es un tema de transporte, preguntarle, presidenta, ¿qué sucede o qué pasó con las pipas que se adquirieron en el sexenio pasado?», se le insistió.«Una parte de estas pipas seguía administrándola la Secretaría de la Defensa Nacional, y ahora van a pasar a Petróleos Mexicanos. Entonces, ese es parte del tema que se está viendo en este momento, pero está resuelto. Y no hay problema, digamos, de abasto, se está atendiendo», respondió.En sexenio de AMLO, compraron pipas para combatir el huachicoleo.A inicios de 2019, como parte de la estrategia del gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de combustible, conocido como «huachicol», se compraron en Estados Unidos 671 pipas a empresas en Estados Unidos por un costo de alrededor de 100 millones de Dólares.«Se procedió a comprar pipas, se envió una misión a Estados Unidos para adquirir autotanques. Estas pipas, estos carro tanques van a estar operados por la Secretaría de la Defensa en el Plan DN-III, de abasto a combustibles. Es un asunto de seguridad nacional.», dijo en su conferencia del 21 de enero de 2019. Sun