Portada

Gobernador Eduardo Ramírez Celebra Proyecto Ambiental Para Preservar la Gran Selva Maya

El Proyecto Busca Preservar más de 5.7 Millones de Hectáreas del Corazón de Mesoamérica
Esta Iniciativa va a Beneficiar a 2 Millones de Habitantes de la Región de los Tres Países
¡Nos une el Mundo Prehispánico Maya y nos une más el Progreso!: ERA

*EN CAMPECHE, ACOMPAÑÓ A LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO EN EL ENCUENTRO MÉXICO-BELICE-GUATEMALA Y LA FIRMA DE LA DECLARACIÓN DE CALAKMUL.

En Campeche, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; y al primer ministro de Belice, John Briceño, en el Encuentro México-Belice-Guatemala y la firma de la Declaración de Calakmul: Corredor Biocultural Gran Selva Maya.

A través de sus redes sociales, el mandatario chiapaneco calificó esta reunión trilateral como un ejemplo internacional y un hecho histórico que permitirá coordinar esfuerzos de cooperación y estrechar los lazos de amistad entre las tres naciones.
“¡Nos une el mundo prehispánico maya y nos une más el progreso!”, expresó Ramírez Aguilar al resaltar que este proyecto preservará más de 5.7 millones de hectáreas del corazón de Mesoamérica.
Durante la conferencia de prensa tras el encuentro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que con este acuerdo se crea una alianza sólida trinacional que será ejemplo de equilibrio entre conectividad, justicia social y protección ambiental, colocando al centro la dignidad de las personas, la defensa de la naturaleza y la visión compartida de un futuro sustentable. Asimismo, anunció la segunda etapa del programa Sembrando Vida en las regiones de Guatemala y Belice. Boletín Oficial

Gobernador Eduardo Ramírez Celebra Proyecto Ambiental Para Preservar la Gran Selva Maya
