La Nueva Era de Proliferación Nuclear

José Valiñas

Recientemente, el «Washington Post» publicó una serie de artículos sobre los crecientes riesgos de un conflicto nuclear.

Un grupo de periodistas de investigación, que accedieron a fuentes y documentos antes inaccesibles, exploraron cómo ha aumentado la amenaza nuclear en el mundo y detallaron, con una precisión escalofriante, cómo se desarrollaría un ataque a Estados Unidos y la consiguiente respuesta.

Las amenazas nucleares, de tan continuas, resultaron vacías, y el mundo volvió a respirar. Pero algo había cambiado. El riesgo de una conflagración de tintes apocalípticos estaba de nuevo entre nosotros, y se volvió a hablar de ello. Después, se sucedieron eventos, como el cambio de doctrina nuclear tanto en Rusia como en Corea del Norte (doctrinas más agresivas para el inicio de guerras atómicas), una nueva proliferación de misiles de alcance medio… y la llegada de Donald Trump de nuevo al poder, otro líder que descarta la cooperación y el multilateralismo, y en lugar de ello busca cerrar tratos a su beneficio, basándose en la fuerza.

Hay un tercer elemento en esta nueva ecuación. Con la expansión del arsenal nuclear de China (con proyecciones de superar las mil ojivas para 2030), hoy estamos en un escenario distinto al de la bipolaridad de la Guerra Fría.

Esta expansión incluye el desarrollo de una tríada nuclear completa: misiles balísticos intercontinentales, misiles lanzados desde submarinos y bombarderos estratégicos; así como sistemas hipersónicos y ojivas orbitales.

A pesar de esta vertiginosa acumulación, China se ha negado a participar en negociaciones serias de control de armas, argumentando que su arsenal es muy inferior al de Estados Unidos y Rusia.

Devastación.

Utilizando datos desclasificados y la ayuda de la Universidad de Princeton para simular un ataque nuclear ruso, los autores describieron la secuencia de eventos: «el presidente (cualquiera que sea) tendría menos de seis minutos para absorber la información, revisar sus opciones y tomar una decisión sobre cómo responder», escriben.

En un espacio de 9 a 10 minutos, el presidente debería escuchar a sus asesores, sabiendo que tiene la facultad legal de tomar la decisión que quiera, aunque sea opuesta a la de todos los demás. Entre el minuto 19 y el 20 se debe dar la orden, y se lanzarían los misiles de represalia.

A continuación, describen lo que causaría el impacto de una ojiva de 800 kilotones en la ciudad de Washington: más de medio millón de personas morirían al instante. En unos días, podría morir un millón más de personas solo por la radiación.

Un intercambio nuclear entre Estados Unidos y Rusia, incluso si se limita a objetivos militares, inyectaría suficiente hollín en la atmósfera como para desencadenar un invierno nuclear, lo que podría llevar a una hambruna global. La conclusión del «Washington Post» es que la amenaza nuclear no solo es real, sino que ha mutado a una forma más compleja y peligrosa, por la combinación de más actores, tecnologías más rápidas y la ausencia de tratados de control.

Las potencias medias

La desilusión de muchas naciones no nucleares, al ver este nuevo armamentismo, puede impulsar sus propios programas de enriquecimiento de uranio o plutonio. La percepción de que las garantías de seguridad de Estados Unidos son hoy mucho menos fiables que hace tan solo seis meses, podría llevar a que Arabia Saudita y Turquía pueden empezar a sopesar sus propias opciones.

Corea del Sur sería probablemente la primera nueva potencia nuclear en esta ola de proliferación si el orden se sigue erosionando, Japón, y probablemente le seguirían algunos aliados de EEUU que busquen sus propias bombas.

Hay que tomarlo en serio: estamos en una etapa en la que las amenazas nucleares ya no son inconcebibles. Quizá ya estemos de lleno en una nueva era de proliferación nuclear.