Habitantes de Suchiate Solicitan ser Incluidos en Programa de Vivienda

*120 Familias Quedaron Excluidas del Padrón de Beneficiarios.

Suchiate, Chiapas; 20 de Agosto del 2025.- Un promedio de 120 familias de la zona baja del municipio de Suchiate, solicitaron el apoyo de las autoridades para ser incluidos en el programa de viviendas del gobierno federal, ya que afirman que cuando pasaron empadronando fueron excluidos.

Manifestaron que hubo un censo, pero la gran mayoría de las familias no estaba ya que muchos trabajan.

De igual forma, denunciaron que sospechan de malos manejos de este programa por parte de algunos funcionarios.

Cuestionados sobre si el presidente municipal de Suchiate, Elmer Vázquez, los había apoyado, manifestaron que por eso están protestando, para que se visibilice su inconformidad.



Con documentos en mano Araceli Abiel Vicente Cardona manifestó que requieren de una vivienda digna, ya que hubo un proceso de reubicación para las familias que vivían en la zona por donde ahora pasará el tren, en este municipio fronterizo con Guatemala.Aseguró que es importante que se beneficie a quienes verdaderamente lo necesitan.De igual forma Ernesto López Pérez, Manuel de Jesús Betanzos y Eliza Gálvez Moreno también manifestantes, coincidieron en que estas 120 familias son de muy escasos recursos económicos. Y lo que están pidiendo es algo justo.Horas más tarde, posterior a esta protesta, los manifestantes fueron al Palacio Municipal en donde dialogaron con las autoridades municipales para intentar llegar a acuerdos que permitan solventar las demandas que están planteando. EL ORBE/ Mesa de Redacción.