Pacientes Oncológicos Exigen Reapertura del Centro Estatal de Cancerología en Tapachula

*Las Instalaciones Quedaron Olvidadas en el Sexenio Pasado.

Tapachula, Chiapas; 20 de Agosto de 2025.- Ante la creciente necesidad de atención oncológica en la región del Soconusco, el consejero nacional del Bloque Social Izquierda Nacional Ciudadana, Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, lanzó un llamado enérgico a las autoridades para reabrir el Centro Estatal de Cancerología en Tapachula, cerrado durante el sexenio anterior.
La clausura de esta unidad médica especializada ocurrió durante la administración pasada y bajo la gestión del Doctor José Manuel Cruz al frente de la Secretaría de Salud.

Desde entonces, miles de pacientes con cáncer se han visto forzados a desplazarse a otras entidades del país, incluso a la Ciudad de México para recibir tratamiento, lo que representa una carga económica y emocional insostenible, especialmente para familias en situación vulnerable.
Ángeles Arenas calificó la reapertura como una medida urgente y con un profundo sentido humanitario. No puede seguir desatendiéndose una demanda social tan sensible. El pueblo marginado no debe esperar otros seis años sin acceso a servicios oncológicos, expresó.
Además del llamado directo a la autoridad, extendió su exhorto a Diputados, Senadores y autoridades de todos los niveles, instándolos a sumar esfuerzos para rehabilitar esta infraestructura médica que, por años, fue la única en su tipo en la región del Soconusco.
La solicitud no solo apunta a la reactivación de un edificio, sino a garantizar el acceso efectivo a la salud para miles de chiapanecos que hoy carecen de alternativas.
La exigencia resalta la necesidad de colocar las prioridades ciudadanas como el acceso a tratamientos médicos en el centro de la agenda política.
TRATAN MAL A PACIENTES
Aunado a esta denuncia, se suman otras por el mal trato que presuntamente reciben pacientes oncológicos en otras entidades del país, como el Estado de México, en donde los funcionarios de salud de esa entidad dejan por último a los pacientes que llegan procedentes de Chiapas, a quienes obligan a cumplir con una gran diversidad de requisitos.
Incluso, afectados aseguran que les niegan la consulta para recibir radio terapia o quimioterapia, si por error o descuido les hace falta una copia de algún documento. Así como les cambian las citas, con el objetivo de no atenderlos.
La situación que atraviesan este tipo de pacientes en la región del Soconusco se complica, ya que en los últimos dos meses la Secretaría de Salud canceló el apoyo de transporte que daba la dependencia para los enfermos de cáncer, y que eran canalizados desde el Hospital Regional de Tapachula hacia otros hospitales del país. EL ORBE/Nelson Bautista

