jueves, agosto 21, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalRueda Seguro Avanza Para Garantizar la Seguridad Vial de la Población: Yamil...
Local

Rueda Seguro Avanza Para Garantizar la Seguridad Vial de la Población: Yamil Melgar

0
15

El Alcalde Supervisó la Rehabilitación de Vialidades en el Par Vial de la 7ª Avenida Sur
——
Afirmó que Dicha Vía Llevaba más de 15 Años sin Recibir Mantenimiento Integral

Luego de realizar un recorrido de supervisión en los trabajos de mantenimiento vial de la 7ª avenida Sur (Par Vial) entre calle Lirios y boulevard del Internado No. 11, el presidente municipal, Yamil Melgar, aseveró que el Programa “Rueda Seguro” avanza para garantizar la seguridad vial de la población.
Junto al secretario de Obras Públicas, William Antonio Penagos Caballero, subrayó que esta obra representa un avance significativo, ya que la zona llevaba más de 15 años sin recibir mantenimiento integral, situación que había generado deterioro en la carpeta vial y afectaciones en la movilidad urbana.

“Con resultados que dan confianza, estamos atendiendo las vialidades más transitadas de nuestra ciudad, priorizando la seguridad vial y la eficiencia en la movilidad de las familias tapachultecas”, enfatizó.
Dijo que dicho programa, garantiza de forma permanente el mantenimiento de las vialidades, contribuyendo al desarrollo de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
Finalmente, el alcalde pidió la comprensión de la ciudadanía durante la ejecución de los trabajos, exhortando a los automovilistas a circular con precaución y utilizar rutas alternas mientras se concluyen las labores de rehabilitación, reiterando que estas acciones son parte de una estrategia integral que consolida a Tapachula como una ciudad más segura y con una movilidad urbana eficiente. Boletín Oficial

Rueda Seguro Avanza Para Garantizar la Seguridad Vial de la Población: Yamil Melgar
Artículo anterior
Habitantes de Suchiate Solicitan ser Incluidos en Programa de Vivienda
Artículo siguiente
Desplazados en Guatemala Tienen Vínculos con Grupos Generadores de Violencia: ERA
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Suspende Secretaría de Salud servicios en el Centro Médico Ana Isabel

Al Instante staff - 0
Suspende Secretaría de Salud servicios en el Centro Médico Ana Isabel Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 21 de agosto de 2025.- La Secretaría de Salud del estado...
Leer más

Autoridades aprehenden a dos presuntos pederastas: FGE

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos en los municipios de Villaflores y El Parral El grupo interinstitucional conformado por Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia...
Leer más

Conferencia de prensa matutina. Jueves 21 de agosto 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina:#LaMañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV