Rueda Seguro Avanza Para Garantizar la Seguridad Vial de la Población: Yamil Melgar

El Alcalde Supervisó la Rehabilitación de Vialidades en el Par Vial de la 7ª Avenida Sur

——

Afirmó que Dicha Vía Llevaba más de 15 Años sin Recibir Mantenimiento Integral

Luego de realizar un recorrido de supervisión en los trabajos de mantenimiento vial de la 7ª avenida Sur (Par Vial) entre calle Lirios y boulevard del Internado No. 11, el presidente municipal, Yamil Melgar, aseveró que el Programa “Rueda Seguro” avanza para garantizar la seguridad vial de la población.

Junto al secretario de Obras Públicas, William Antonio Penagos Caballero, subrayó que esta obra representa un avance significativo, ya que la zona llevaba más de 15 años sin recibir mantenimiento integral, situación que había generado deterioro en la carpeta vial y afectaciones en la movilidad urbana.



1 de 3

“Con resultados que dan confianza, estamos atendiendo las vialidades más transitadas de nuestra ciudad, priorizando la seguridad vial y la eficiencia en la movilidad de las familias tapachultecas”, enfatizó.Dijo que dicho programa, garantiza de forma permanente el mantenimiento de las vialidades, contribuyendo al desarrollo de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.Finalmente, el alcalde pidió la comprensión de la ciudadanía durante la ejecución de los trabajos, exhortando a los automovilistas a circular con precaución y utilizar rutas alternas mientras se concluyen las labores de rehabilitación, reiterando que estas acciones son parte de una estrategia integral que consolida a Tapachula como una ciudad más segura y con una movilidad urbana eficiente. Boletín Oficial