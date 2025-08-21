EL QUINTO PODER DE MEXICO

Por Ernesto L. Quinteros

Organizaciones Campesinas Siguen Esperando el Apoyo de la Federación por Afectaciones en Cultivos

Las afectaciones recientes por la sequía generada por el fenómeno climático conocido como “la canícula” aún siguen sin ser atendidas por las autoridades federales, en particular las responsables de atender al campo mexicano.

Dicho fenómeno climático se caracteriza por la falta de lluvia y el aumento en la temperatura, lo que en esta región del Soconusco ha sido devastador, dejando a los agricultores descapitalizados.

No hay que olvidar que esta zona es inminentemente agrícola, y que es la principal actividad económica de la que dependen miles de familias, sobre todo en el medio rural.

Este cambio climático, sin duda debería de empezar a accionar a las dependencias responsables de atender al sector agrícola, en todos sus niveles de gobierno.

No sólo por las recientes afectaciones en campos de cultivo, también hay que ver hacia el futuro cercano, porque desgraciadamente el campo de la región no está tecnificado, y como las lluvias hasta este 20 de Agosto siguen sin regularizarse, seguramente muchos productores dejarán de sembrar maíz, soya, ajonjolí, solo por mencionar algunos productos.

No faltará quien diga que los alimentos están garantizados, ya que se siguen importando a gran escala diversos productos agrícolas. Sin embargo, las familias que dependen económicamente de lo que aquí se cosecha continuarán afectadas porque no tendrán ingresos.

Por eso hay dos grandes problemas en torno a este tema, de entrada, atender las afectaciones ya reportadas por productores de maíz, plátano, banano, ajonjolí, soya, entre otros productos. Y por otra parte, invertir en la tecnificación del campo, porque son grandes extensiones de tierra que no tienen sistemas de riego.

En fechas recientes, las organizaciones campesinas del Soconusco denunciaron el abandono en que se encuentra el sector agrícola en Chiapas, advirtiendo que miles de familias enfrentan una creciente crisis alimentaria ante la falta de apoyos, la escasez de recursos y los estragos del cambio climático.

La Unión de Productores Independientes de Café, liderada por Ismael Gómez Coronel y la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, al frente de Raúl Arroyo, señalaron que el desmantelamiento de programas gubernamentales ha dejado a los agricultores en una situación crítica.

“El resultado de quitar todos los apoyos al campo lo estamos viviendo ahora mismo”, afirmaron los representantes de los productores, quienes precisaron que en los últimos siete años se eliminaron todos los fondos y programas dirigidos al sector, incluido el FONDEN.

Gómez destacó que los productores de café registraron una caída del 70% en su última cosecha, mientras que los cultivos de maíz y plátano fueron devastados por la reciente sequía. A esto se suma la pérdida de mano de obra, ya que muchos jornaleros han migrado a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Por su parte, Raúl Arroyo Alvarado, presidente de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, lamentó que las autoridades hayan actuado con lentitud ante los reclamos.

Las milpas se perdieron y no hay una sola respuesta concreta. En lugar de atendernos directamente, canalizan todo a atención ciudadana.

Arroyo Alvarado, acusó a funcionarios y legisladores de estar ausentes y más enfocados en actividades personales que en las urgencias del campo.

Con la discusión del Presupuesto de Egresos prevista para septiembre, los líderes campesinos exigen que se incluyan recursos específicos para proyectos productivos, así como mecanismos eficaces para la recuperación del sector rural.

Estamos en una situación caótica. No pedimos dádivas, sino condiciones dignas para trabajar la tierra, señalan.

Es triste decirlo, pero los productores de esta región tendrán que esperar sentados, porque no se ve el interés de las autoridades sobre este tema. Es más, ya muchos están más enfocados en el próximo proceso electoral y en los escándalos políticos que inundan las redes sociales, en donde se evidencian los excesos de quienes ostentan el poder en nuestro país. En fin ¿Alguien dijo que quería un cambio?

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!

Comentarios y denuncias: loque46@hotmail.com

Visita: www.elorbe.com Facebook: elquintopoderdemexico