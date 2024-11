El Compromiso es que no Haya Pobreza Extrema en Nuestro País

* Asegura Claudia Sheinbaum

Tuxpan, Veracruz; 25 de Abril del 2024.- Durante la presentación del eje temático de gobierno ‘’Derechos Sociales, Bienestar y Reducción de la Desigualdad’’ -que está conformada por 12 puntos- Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), aseguró que el compromiso durante su gobierno será erradicar la pobreza extrema en México, a través de la atención a quienes más lo necesitan, la consolidación y creación de programas sociales; apoyar a trabajadores y trabajadoras, garantizar los derechos como la educación, la vivienda; la salud; entre otras acciones que continuarán con la Cuarta Transformación.

“Nosotros creemos en generar todos los derechos que les permita a las personas que viven en pobreza extrema poder salir de esta pobreza, y por eso hablamos de una acción combinada, desde acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la vivienda y también los programas sociales que estamos planteando que serán convertidos en derechos, porque son universales y el propio desarrollo económico del país. La idea es que no haya pobreza extrema en nuestro país y si no disminuirla de manera sustantiva (…) Estamos hablando de 7.5 millones de personas”, puntualizó.

Destacó que con su estrategia ‘’Derechos Sociales, Bienestar y Reducción de la Desigualdad’’, la meta es seguir avanzando en los derechos de las mujeres; apoyo a los niños y niñas que van a escuelas públicas; dar mayores derechos sociales a jornaleros y jornaleras agrícolas, así como de la pesca; fortalecer el acceso a la salud; consolidar los programas sociales existentes y la creación de una »Estrategia Nacional para que No Haya Pobreza Extrema».

En la presentación, Violeta Vázquez Rojas Maldonado, coordinadora del Eje Derechos Sociales, Bienestar y Reducción de la Desigualdad, explicó que en el segundo piso de la Cuarta Transformación la política seguirá siendo ‘’por el bien de todos, primero los pobres’’, por lo cual durante el gobierno de Claudia Sheinbaum se trabajará para garantizar una vida de bienestar, de derechos sociales y con reducción de la desigualdad a través de las 12 estrategias que conforman el eje ‘’Derechos Sociales, Bienestar y Reducción de la Desigualdad’’ Boletín Oficial