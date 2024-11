Xóchitl Lanza Plataforma Sobre los Programas Sociales

* Pretende Mejorarlos Durante su Sexenio.

Ciudad de México, 25 de Abril.-Bajo la premisa de que «los programas sociales se quedan y nadie te los puede quitar», la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, presentó la plataforma digital www.apuntate.mx, herramienta que busca empoderar a los ciudadanos, permitiéndoles participar directamente en la conformación de las políticas sociales que, de ganar las elecciones, regirán en el sexenio 2024-2030.

«Para salir adelante, ¡apúntate!», es el lema de la nueva iniciativa, que no sólo promete mantener, sino ampliar los programas sociales actuales, de acuerdo a los señalado por la candidata, quien subrayó que esta plataforma es una respuesta a las necesidades identificadas en las mesas temáticas coordinadas por Enrique de la Madrid, quien lidera la elaboración del Plan de Gobierno.

En el lanzamiento de esta iniciativa, Xóchitl Gálvez enfatizó su visión de un México próspero e incluyente: «Imaginemos un país donde todos puedan acceder a servicios básicos de calidad como salud, educación, alimentación y vivienda; un país donde la prosperidad sea alcanzable para todos, sin miedo y sin barreras. Ese es el México que queremos construir, un México de clases medias fuertes y de oportunidades equitativas».

Destacó se trata de un esfuerzo por integrar la voz de la ciudadanía en la gestión gubernamental, además de que la plataforma no sólo busca incrementar los apoyos disponibles sino también asegurar que estos sean permanentes y estén garantizados constitucionalmente.

Esta herramienta permitirá a los usuarios seleccionar grupos de interés y especificar hasta cuatro tipos de apoyo social que consideren necesarios para ellos o sus familias. Además, si los ciudadanos requieren algún apoyo que no esté listado, pueden sugerirlo directamente en la plataforma para su evaluación y posible inclusión.

Entre los apoyos ofrecidos se incluyen becas para niños y jóvenes, pensión para adultos mayores, y ayudas específicas para personas con discapacidad. Sun