Álvarez Máynez Acusa Campaña Negra del PRI en su Contra

* Manifiesta que Transformará el Modelo Educativo.

Ciudad de México, 25 de Abril.-Jorge Álvarez Máynez acusó que sus opositores, en específico, integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) están haciendo campaña negra en su contra con los niños y niñas que lo apoyan en redes sociales al difundir la mentira de que él les quitará el recreo.

Desde Cuernavaca, Morelos, donde sostuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad Autónoma de aquella entidad, manifestó que contrario a lo dicho por simpatizantes del partido tricolor, de alcanzar la presidencia de México, el transformará el modelo educativo para que los niños aprendan divirtiéndose.

«No sé si fueron los del PRI, pero le están diciendo a los niños que voy a quitar el recreo. Me escriben mucho los niños, díganles que no es cierto. Vamos a hacer un modelo educativo en el que la gente, los niños y las niñas aprendan divirtiéndose, jugando», dijo el aspirante presidencial por Movimiento Ciudadano (MC).

Agregó que este nuevo plan de estudios para los niños y niñas no será para adoctrinar con una visión del pasado o retrógrada, sino que les dará competencias para el futuro.

El político zacatecano dijo que este beneficio no solo será para niños, pues a los jóvenes de educación media y superior les dará becas, vales culturales para que vayan a conciertos, compren libros y se acerquen a la cultura y que impulsará que todos puedan estudiar. Sun